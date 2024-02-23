Какие джинсы будут модными весной 2024 года и как правильно их выбрать: одна роковая ошибка может испортить образ

Украинская стилистка Юлико рассказала, какая модель джинсов будет самой актуальной в этом сезоне. По ее словам, следует обратить внимание на "wide leg".

Так называют широкие джинсы, не подчеркивающие форму ног. Своими рекомендациями Юлико поделилась в Instagram. "Они подойдут почти всем фигурам, кроме груши", – добавила она, ведь обладательницам такого типа фигуры не стоит акцентировать внимание на своих бедрах.

Фасон "wide leg" часто можно увидеть на знаменитостях. Трендовые джинсы отличаются от других моделей своим удобством и универсальностью, ведь они подходят для разных случаев – если вы хотите создать непринужденный образ днем или надеть их вечером. К тому же силуэт брюк подчеркивает талию.

Одним из преимуществ "wide leg" является то, что они могут замаскировать любые несовершенства вашей фигуры, правильно расставив акценты. Впрочем, одна ошибка может испортить весь образ. Вот на что следует обратить внимание во время шопинга:

Высокая талия

Хотя эта модель подразумевает высокую посадку, однако в настоящее время можно увидеть варианты с заниженной талией. Лучше все же выбрать классический фасон, ведь низкая посадка может неудачно подчеркнуть талию, превратив любую фигуру в "прямоугольник".

Широкие джинсы

"Wide leg" характеризуется расширением штанины от верхней части бедра, так что не следует путать их с прямыми джинсами. Следует запомнить – чем шире низ, тем уже талия.

Размер

Лучше обходить оверсайз и все же отдать предпочтение джинсам своего размера. Большая модель будет создавать складки и прибавлять объем, портя пропорции тела.

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