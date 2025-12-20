Какие бьюти-тренды не нравятся мужчинам: не всегда очевидно

В мире женской красоты мужчины часто чувствуют себя как сторонние наблюдатели, которые видят лишь поверхностный слой, но не понимают глубины процессов. Бьюти-индустрия, которая ежегодно генерирует миллиарды, кажется им загадочной сферой, где тратятся огромные ресурсы времени и средств на то, что не всегда дает ожидаемый эффект.

Современные тренды перешли от естественного совершенствования к искусственным изменениям, которые иногда выглядят слишком очевидными и неестественными. Автор dailymail.co.uk Джон Стерджис в своей статье, опираясь на мужской взгляд, поделился мыслями, что раздражает представителей сильного пола в женских beauty-ритуалах.

Эти наблюдения не претендуют на экспертность, но могут резонировать со многими мужчинами и побудить женщин к размышлениям. В конце концов, красота – это не только о моде, но и о балансе между естественностью и искусственностью.

Общий взгляд на женскую одержимость красотой

Как утверждает Стерджис, женские ритуалы ухода за внешностью всегда были частью культуры, направленные на подчеркивание естественных преимуществ. Однако в последнее время акцент сместился на радикальные трансформации, где хирургия и процедуры делают облик неестественным. Это касается не только "элитных знаменитостей", но и обычных женщин, которые тратят тысячи на "корректировки" для молодости. "Примеры из жизни показывают, как авторы делятся историями о сотнях процедур и огромных суммах, чтобы выглядеть моложе. Такой подход вызывает вопрос: стоят ли усилия результата, если они требуют столько ресурсов?", – пишет он.

Волнистые волосы: повсеместная надоедливость

Один из самых распространенных трендов – длинные волосы, которые сначала выпрямляют, а затем завивают с помощью горячих инструментов. Этот стиль напоминает прически из прошлого, но его массовость делает его раздражающим для многих, считает автор статьи. Процесс выглядит промышленным, с использованием дорогих гаджетов, и занимает много времени. Он заметил, что наблюдая за инфлюенсерами в соцсетях, которые демонстрируют этот ритуал, возникает вопрос: зачем тратить столько усилий на что-то, что кажется искусственным и однообразным? Этот тренд стал современным эквивалентом старых химических завивок, которые тоже были вездесущими.

Чрезмерно длинные и украшенные ногти

Крашеные ногти могут быть элегантными, если все в меру, но проблемы начинаются с чересчур длинных или чрезмерно декорированных вариантов. Искусственные ногти с узорами или экстремальной длиной затрудняют повседневные действия, такие как съемка селфи. Автор вспоминает личный опыт, когда такие ногти быстро повреждались, делая весь образ несовершенным. Вместо эстетики это часто выглядит непрактично, а расходы на салонные процедуры кажутся напрасными. В итоге простота здесь побеждает над излишеством.

Брови

Брови – важная часть лица, и как толстые, так и тонкие варианты могут быть привлекательными без вмешательств. Однако женщины часто выдергивают их, рисуют или даже делают татуировки, что приводит к неестественному виду. Мода на полные брови побуждает к пересадкам для исправления прошлых ошибок. Это кажется излишним, ведь минимальные коррективы хватило бы для акцента. Чрезмерные манипуляции делают брови фокусом внимания, но не в положительном смысле, пишет Стерджис.

Искусственные ресницы

Тушь для ресниц может подчеркнуть глаза, как у классических икон стиля, но искусственные ресницы часто переходят грань умеренности. Они напоминают что-то неестественное, как гусеницы, и требуют клея, что вызывает сомнения. Во время путешествий автор замечал, как такие ресницы путают с реальными объектами. Этот тренд кажется слишком агрессивным, и любая процедура с клеем требует размышлений. Лучше сохранить натуральность, чем рисковать странным эффектом.

"Индюшиные зубы"

Виниры или чрезмерное отбеливание зубов делают улыбку идеальной, но часто преувеличенной, превращая человека в куклу. Это касается как женщин, так и мужчин, где слишком белые и равномерные зубы выглядят фальшиво, говорит Стерджис. Он отметил, что знаменитости, которые прошли такие процедуры, теряют естественную харизму. Расходы и дискомфорт не оправдывают результат, ведь настоящая улыбка привлекательнее искусственной. Этот тренд делает лицо манипулированным, а не аутентичным.

Коллагеновые маски

Коллагеновые маски – пример продуктов, которые обещают молодость, но не работают, потому что коллаген не проникает в кожу. Они лишь увлажняют поверхность, что можно сделать проще и дешевле. Индустрия продает их как экзотические чудеса, но это просто маркетинг. Женщины тратят состояние на подобные "чудеса", несмотря на научные факты. Лучше инвестировать в реальные методы ухода, чем в иллюзии, добавил автор статьи.

Контурирование и блеск

Контурирование добавляет объём лицу, но часто превращается в чрезмерный макияж с множеством средств. В повседневности это выглядит тяжело, особенно когда наносится в общественных местах, считает Стерджис. Блестящая пудра добавляет сияния, но оставляет следы на всем вокруг. Для вечеринок это может быть уместным, но утром – преувеличением. Простота в макияже привлекательнее сложных конструкций.

Филлеры для губ

По мнению автора, наполнение губ делает их объемными, но часто слишком заметными, будто специально для демонстрации процедуры. Это выглядит как отек, а не натуральная красота. Ботокс для лба тоже эволюционировал, но губы стали новым фокусом преувеличений. Обладательницы таких губ напоминают рыб, а не элегантных женщин. Умеренность здесь ключевая, чтобы избежать комического эффекта.

Чрезмерно накрашенные губы

Яркая помада может быть стильной, как у классических икон, но в реальности часто выглядит неопрятно из-за постоянного подкрашивания. Следы на вещах портят романтику, а чрезмерное нанесение делает образ вульгарным. Стерджис говорит: в общественных местах это стало нормой, но теряет шарм. Лучше выбрать сдержанность, чтобы сохранить утонченность.

Подтяжки ягодиц

Эта процедура, вдохновленная знаменитостями, делает фигуру более пышной, но часто выглядит искусственно и опасно. Ранее подобное касалось груди, но теперь фокус на ягодицах. Риски, включая летальные случаи, делают это трагическим, отмечает автор статьи. Мода на определенные формы тела не стоит хирургии. Естественная фигура более привлекательна, чем искусственные изменения.

Общий химический запах

Бьюти-продукты создают терпкий аромат, напоминающий химию и вызывающий аллергию, добавил автор материала. Это не духи, а смесь от многих средств – как фиксаторы. Инфлюенсеры демонстрируют щедрое нанесение, делая воздух "ядовитым". Это глубоко укоренившаяся жалоба, потому что влияет на окружение. Меньше продуктов – меньше проблем для всех.

