Подходит всем: как выглядит стрижка драпированный боб

Среди множества вариаций боба – от парижского до "мальчишеского" – новый тренд сезона имеет все шансы стать самым универсальным. Речь идет о драпированном бобе – мягкой, многослойной стрижке, которая подходит почти каждому типу лица и волос.

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Короткие волосы стали настоящим трендом лета. Эксперты рассказали, почему стоит выбрать эту стрижку и как ее укладывать.

Что такое драпированный боб

Драпированный боб – это короткая стрижка с мягкими слоями по всей длине и фирменным элементом – завесообразной челкой, которая элегантно обрамляет лицо. Название "драпированный" происходит от способа, которым слои ложатся на голову – будто легкая ткань, спадающая естественно и без усилий. Именно так описывает стиль мастер и основательница Phenix Salon Suites Джина Ривера.

Главное преимущество этой стрижки – универсальность: она органично смотрится как на прямых, так и на волнистых или вьющихся волосах.

Чем отличается от других бобов

В отличие от классического боба или лба, драпированный вариант имеет многослойную структуру, которая придает объем и движение. Здесь нет четко срезанных краев или сильной градации – вместо этого преобладает плавность и мягкость форм.

"Это идеальная летняя стрижка – неприхотлива в уходе, хорошо выглядит после естественного высушивания и подходит для путешествий и смены климата", – подчеркивает Ривера.

Кому подходит драпированный боб

Эта стрижка легко адаптируется под любой овал лица благодаря длинным слоям и возможности добавить челку. Обладательницам тонких волос она добавляет текстуры, а густым – снимает лишний объем. К тому же, она удачно отрастает, поэтому подойдет тем, кто не имеет возможности часто посещать салон.

Чтобы получить именно тот результат, на который вы рассчитываете, важно показать фото желаемой формы. Попросите мастера о бобе с мягкими, длинными слоями, особенно вокруг лица, и добавьте: "Мне хотелось бы занавесообразную челку" (если она вам нравится).

Как укладывать драпированный боб

Для естественного эффекта: после мытья нанесите легкий мусс – он поможет укротить пушение и подчеркнет натуральную текстуру.

Для объема и блеска: используйте средство для термозащиты и крем для сглаживания, затем сделайте укладку круглой щеткой. Так вы получите модную ретро-волну с легким эффектом 90-х.

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