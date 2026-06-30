Как завязать хвост из каре: волосы не будут выпадать

Обладательницы коротких стрижек иногда сталкиваются с проблемой: когда нужно собрать волосы в хвост, нижние пряди постоянно выпадают. Однако благодаря особой пошаговой технике плетения прическа может оставаться идеальной в течение всего дня без использования средств для укладки.

Видео дня

Этот метод подойдет каждой женщине, ведь требует минимум усилий, а для создания образа понадобится всего несколько минут и обычные силиконовые резинки. Этим способом владелицы каре поделились в соцсетях.

Как собрать каре в хвост

Это простой и надежный способ, который помогает создать аккуратную прическу всего за несколько минут. Чтобы пряди держались вместе и не выпадали, попробуйте выполнить несколько простых шагов:

Тщательно расчешите волосы по всей длине. Соберите верхнюю часть волос крабиком. Затем соберите нижние пряди на затылке в первый маленький хвостик, закрепив его силиконовой резинкой. Постепенно поднимайтесь, поочередно собирая боковые пряди и соединяя их с предыдущим хвостиком в новый.

Продолжайте этот процесс до самой верхушки, после чего объедините верхнюю массу волоса с нижней "конструкцией" в один общий высокий хвост.

Поскольку верхние локоны полностью перекрывают нижние узлы, никто вокруг даже не догадается о хитром трюке на затылке. Волосы будут выглядеть длинными и густыми, а прическа будет держаться как скала без единой капли лака.

OBOZ.UA ранее писал о самых модных цветах волос этого лета.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.