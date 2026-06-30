Как завязать хвост из каре: волосы не будут выпадать
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Обладательницы коротких стрижек иногда сталкиваются с проблемой: когда нужно собрать волосы в хвост, нижние пряди постоянно выпадают. Однако благодаря особой пошаговой технике плетения прическа может оставаться идеальной в течение всего дня без использования средств для укладки.
Этот метод подойдет каждой женщине, ведь требует минимум усилий, а для создания образа понадобится всего несколько минут и обычные силиконовые резинки. Этим способом владелицы каре поделились в соцсетях.
Как собрать каре в хвост
Это простой и надежный способ, который помогает создать аккуратную прическу всего за несколько минут. Чтобы пряди держались вместе и не выпадали, попробуйте выполнить несколько простых шагов:
- Тщательно расчешите волосы по всей длине.
- Соберите верхнюю часть волос крабиком.
- Затем соберите нижние пряди на затылке в первый маленький хвостик, закрепив его силиконовой резинкой.
- Постепенно поднимайтесь, поочередно собирая боковые пряди и соединяя их с предыдущим хвостиком в новый.
Продолжайте этот процесс до самой верхушки, после чего объедините верхнюю массу волоса с нижней "конструкцией" в один общий высокий хвост.
Поскольку верхние локоны полностью перекрывают нижние узлы, никто вокруг даже не догадается о хитром трюке на затылке. Волосы будут выглядеть длинными и густыми, а прическа будет держаться как скала без единой капли лака.
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