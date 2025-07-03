Как замаскировать седину: назван идеальный способ окрашивания

Все больше женщин отказываются от постоянного подкрашивания волос в пользу мягких и естественных решений. Одним из таких вариантов стала растушевка седины — техника, которая не только маскирует седину, но и облегчает процесс отращивания волос. Она придает волосам естественный вид без необходимости постоянных визитов в салон.

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Такой подход популяризируется в ответ на растущую тенденцию принятия собственной внешности. Эксперты убеждают: это не просто удобство, а еще и путь к более здоровым волосам и уверенности в себе.

Что такое растушевка седины

По словам колориста Шарлотты Роули, растушевка седины — это метод окрашивания, который позволяет плавно перейти от окрашенных волос к естественному серебристому цвету. В отличие от сплошного закрашивания, эта техника использует тонкое микроплетение или мелирование, чтобы седина выглядела естественно. Эксперт Рози Бейлис добавляет, что важно адаптировать подход к каждому клиенту — учитываются структура волос, тон кожи и даже образ жизни.

Один из главных плюсов этой техники — редкие визиты в салон, ведь цвет отрастает естественно и без заметной границы. К тому же многие люди испытывают эмоциональное облегчение, возвращаясь к своему естественному виду — это становится способом принятия себя. Здоровье волос тоже выигрывает: поскольку в растушевке используются щадящие методы, структура волос меньше страдает по сравнению с обычным окрашиванием.

Перед началом смешивания седины стоит обсудить с колористом ваши ожидания — сколько седых волос вы хотите оставить видимыми и хотите ли полного перехода на седину. Важно также определиться, предпочитаете ли вы постепенную трансформацию или кардинальное изменение. Такое индивидуальное консультирование помогает создать результат, который будет максимально гармоничным и удобным в уходе.

Стилисты отмечают: это долговременная инвестиция, которая позволяет избегать частых и затратных подкрашиваний.

OBOZ.UA предлагает женщинам с седыми волосами советы по мелированию.

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