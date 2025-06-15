Как подобрать мелирование для седины: советы экспертов

Все больше женщин не только принимают появление седых волос, но и сознательно интегрируют их в свой стиль. Седина сейчас не воспринимается как признак возраста, наоборот – она стала символом свободы, уверенности и изысканности.

Видео дня

Мелирование – это способ не скрыть, а подчеркнуть седину, сделать ее визуально богаче, а образ – объемнее и свежее. Эксперты собрали самые актуальные советы профессиональных колористов, которые помогут выбрать подходящий оттенок и технику мелирования в зависимости от цвета, структуры волос и желаемого эффекта.

Порала 1

Знаменитый колорист и соучредитель IGK Hair Care Чейз Кусеро подчеркивает: "Седина – естественная база, с которой можно создать изысканную палитру оттенков". Его любимая техника – мягкое объемное мелирование в тонах ледяного шампанского, жемчужного блонда или серебристого балаяжа.

Эти оттенки не перекрывают седину, а гармонично в нее встраиваются, создавая эффект света в волосах. По словам Ричи Кандасами, вице-президента по развитию цвета R+COLOR, оттенки шампанского придают глубину, мягкость и элегантность: "Это отличный выбор для тех, кто хочет выглядеть стильно, не теряя естественности".

Совет 2

Директор R+COLOR Рене Валери Радиу рекомендует классическое светло-русое мелирование для тех, кто хочет минимизировать контраст между сединой и естественным цветом. Оно создает мягкую растушевку без резких границ, позволяя волосам выглядеть ухоженными и естественными.

Особенно эффективным этот подход является для тех, у кого седина сосредоточена у линии роста волос. В таких случаях Радиу советует использовать полуперманентные жидкие краски очень светлого блонда, чтобы достичь плавного перехода между оттенками без навязчивой геометрии.

Совет 3

Для клиенток, которые хотят немного больше света в образе, Чейз Кусеро рекомендует яркие пряди вокруг лица. Это визуально "открывает" лицо, делает его более свежим и выразительным. Он также советует поддерживать чистоту оттенка с помощью тонирующих фиолетовых шампуней и кондиционеров, которые нейтрализуют желтизну и сохраняют холодный оттенок мелирования.

Совет 4

Для женщин с почти 100% седыми или белыми волосами Рене Валери Радиу советует добавлять глубокие и объемные тона в прикорневую зону или частично по всей длине.

Ее любимая формула: смешивание теплых и пепельных коричневых тонов. Это позволяет восстановить насыщенность цвета, структурировать образ и создать иллюзию густоты.

Что учесть перед выбором мелирования

Тип и состояние волос. Чем светлее натуральные волосы, тем легче интегрировать седину.

Степень седины. От количества седых волос зависит выбор техники (точечное мелирование, балаяж, полное смешивание).

Частота визитов в салон. Выбирайте вариант, который позволит сохранять эффект даже при редком окрашивании.

OBOZ.UA предлагает узнать о способах укладки волнистых волос, которыми поделились стилисты.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.