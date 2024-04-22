Как выглядеть на 10 лет моложе: три совета от парикмахера

Сейчас в тренде – натуральная красота, и это отличный повод отказаться от большого количества косметики на лице. Зрительно уменьшить акцент на возрастных изменениях помогут практические советы по подбору прически. Конечно, цвет, плотность и структура волос могут изменяться с возрастом – это неизбежные процессы.

Специалисты говорят, что существует много способов подчеркнуть природную красоту и скрыть возраст с помощью прически. Три простых шага помогут выглядеть безупречно.

В появлении признаков старения нет ничего плохого – это естественная часть жизненного пути. Правильный уход поможет замедлить этот процесс. Важно также создавать оптимальные акценты, которые визуально уменьшат возраст и скроют недостатки.

Дана Тейт, известная парикмахерша и визажистка, рассказала, как выглядеть на 10 лет моложе. Она выделила три основные сферы потенциальных ошибок: цвет, длина и стиль прически.

В частности, Тейт настаивает на том, что если вы все-таки окрашиваете волосы, очень важно убедиться, что краска дополняет ваш тон кожи и лица. Это особенно важно для тех, кто предпочитает более темные оттенки, которые, как известно, прибавляют возраст.

Откажитесь от слишком темных оттенков, если они не подходят к вашему цвету кожи или глаз. Следует выбрать тон, гармонирующий с вашими естественными данными.

"Даже если вы любите темные волосы, попробуйте сделать несколько бликов, которые будут обрамлять лицо. Это визуально сделает вас лет на 10 младше", – советует Тейт.

Относительно текущих тенденций в прическах, парикмахерша подчеркнула ключевую ошибку, которую многие допускают – выбор неправильной челки.

Правильная форма и длина челки может кардинально изменить внешность.

Суперкороткая челка – однозначное "нет". Лучше, чтобы она закрывала большую половину лба, а то и доходила до бровей. Ваш личный профиль стиля и структура лица будут неизбежно влиять на то, какая челка вам подойдет. Многим идеально подойдет длинная челка, которая будет обрамлять лицо с обеих сторон.

Следует отказаться от слишком большого количества лака, что создает "шлем" из волос. Пусть прическа будет естественной. В тренде – объем и эффект легкой небрежности.

В конце концов, чувство комфорта и уверенность в себе – это основные условия, на которые стоит обращать внимание при выборе прически.

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