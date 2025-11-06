Как выглядеть моложе: вирусный лайфхак: вирусный лайфхак

Соцсети переполнены "чудодейственными" бьюти-советами, но лишь изредка попадается что-то, что действительно дает результат. Один из таких трендов – ice cube facial, или массаж лица кубиком льда.

Видео дня

Простой, бесплатный и естественный лайфхак уменьшает отеки, сужает поры, стимулирует кровообращение и возвращает коже свежесть и упругость. Эксперты рассказали, почему стоит попробовать этот способ.

Что такое "холодный массаж лица"

Суть проста: кубиком льда (или льдом, завернутым в чистую салфетку) осторожно проводят по лицу, массируя кожу круговыми движениями. Метод не новый – им пользовались еще актрисы "золотой эпохи Голливуда", а сегодня TikTok и Instagram сделали его снова трендовым.

Эффект мгновенный: кожа становится гладкой, блестящей, будто после профессиональной процедуры. И главное – никаких затрат на косметолога.

Почему это работает

Холод вызывает процесс вазоконстрикции – сужение сосудов. Это уменьшает отечность, покраснение и воспаление. Когда кожа снова нагревается, сосуды расширяются, а к клеткам приливает кровь, насыщенная кислородом и питательными веществами.

В результате:

исчезают отеки и "мешки" под глазами;

текстура кожи выравнивается;

поры сужаются;

тон становится более сияющим;

мелкие морщинки визуально разглаживаются.

Фактически, лед "пробуждает" лицо, оказывая эффект лифтинга без ботокса.

Как делать ice facial правильно

Очистите лицо. Удалите макияж и загрязнения. Заверните лед. Не прикладывайте кубики непосредственно – используйте тонкую хлопковую ткань или салфетку. Массируйте нежно. Двигайтесь по кругу от центра, не задерживаясь на одном участке. Продолжительность – до 5 минут. Чрезмерное охлаждение может вызвать раздражение. Завершите уходом. После процедуры нанесите увлажняющую сыворотку или крем – кожа в этот момент идеально воспринимает активные компоненты.

Вариации: "витаминные" кубики

Попробуйте приготовить лед с дополнительными ингредиентами:

Зеленый чай – антиоксиданты против воспалений и старения.

Сок огурца – устраняет усталость и темные круги под глазами.

Алоэ вера – успокаивает после солнца или стресса.

Кофе – быстрый способ убрать припухлость с утра.

Лучшее время – утром, особенно если проснулись с отеками или недосыпом. Массаж льдом "запускает" кровообращение, делает кожу гладкой перед макияжем и помогает тональному крему ложиться ровнее.

Лед – один из самых дешевых и эффективных способов освежить кожу. Но если у вас чувствительная кожа, купероз или розацеа, лучше сначала проконсультироваться с дерматологом.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что делать, если кожа шелушится под тональным кремом.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.