Как выглядеть моложе: вирусный лайфхак: вирусный лайфхак
Соцсети переполнены "чудодейственными" бьюти-советами, но лишь изредка попадается что-то, что действительно дает результат. Один из таких трендов – ice cube facial, или массаж лица кубиком льда.
Простой, бесплатный и естественный лайфхак уменьшает отеки, сужает поры, стимулирует кровообращение и возвращает коже свежесть и упругость. Эксперты рассказали, почему стоит попробовать этот способ.
Что такое "холодный массаж лица"
Суть проста: кубиком льда (или льдом, завернутым в чистую салфетку) осторожно проводят по лицу, массируя кожу круговыми движениями. Метод не новый – им пользовались еще актрисы "золотой эпохи Голливуда", а сегодня TikTok и Instagram сделали его снова трендовым.
Эффект мгновенный: кожа становится гладкой, блестящей, будто после профессиональной процедуры. И главное – никаких затрат на косметолога.
Почему это работает
Холод вызывает процесс вазоконстрикции – сужение сосудов. Это уменьшает отечность, покраснение и воспаление. Когда кожа снова нагревается, сосуды расширяются, а к клеткам приливает кровь, насыщенная кислородом и питательными веществами.
В результате:
- исчезают отеки и "мешки" под глазами;
- текстура кожи выравнивается;
- поры сужаются;
- тон становится более сияющим;
- мелкие морщинки визуально разглаживаются.
Фактически, лед "пробуждает" лицо, оказывая эффект лифтинга без ботокса.
Как делать ice facial правильно
- Очистите лицо. Удалите макияж и загрязнения.
- Заверните лед. Не прикладывайте кубики непосредственно – используйте тонкую хлопковую ткань или салфетку.
- Массируйте нежно. Двигайтесь по кругу от центра, не задерживаясь на одном участке. Продолжительность – до 5 минут. Чрезмерное охлаждение может вызвать раздражение.
- Завершите уходом. После процедуры нанесите увлажняющую сыворотку или крем – кожа в этот момент идеально воспринимает активные компоненты.
Вариации: "витаминные" кубики
Попробуйте приготовить лед с дополнительными ингредиентами:
- Зеленый чай – антиоксиданты против воспалений и старения.
- Сок огурца – устраняет усталость и темные круги под глазами.
- Алоэ вера – успокаивает после солнца или стресса.
- Кофе – быстрый способ убрать припухлость с утра.
Лучшее время – утром, особенно если проснулись с отеками или недосыпом. Массаж льдом "запускает" кровообращение, делает кожу гладкой перед макияжем и помогает тональному крему ложиться ровнее.
Лед – один из самых дешевых и эффективных способов освежить кожу. Но если у вас чувствительная кожа, купероз или розацеа, лучше сначала проконсультироваться с дерматологом.
