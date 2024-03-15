Как выглядеть моложе и подтянутее: секреты ухода за кожей

Макияж должен подчеркивать естественную красоту, однако многие популярные лайфхаки на самом деле только прибавляют возраст. Тональный крем может скатываться в морщины или неровности на коже, а насыщенные черные стрелки неприемлемы для нависших век, и вместо глубокого насыщенного взгляда можно получить эффект усталых глаз.

Если вы годами используете одни и те же средства или придерживаетесь одних и тех же методов, вероятно, настало время обновить ежедневный макияж. Как выглядеть молодыми и подтянутыми – рассказали эксперты издания Brit+Co.

Эрика Тейлор, профессиональная визажистка с более чем 26-летним опытом работы в отрасли, отметила, что изменение проверенной косметической рутины красоты может быть довольно непростым процессом. Макияж должен подходить, и если его правильно нанести, он может даже визуально омолодить кожу.

Лайфхак 1

С возрастом кожа может становиться более сухой и тусклой. Пренебрежение качественным пилингом в уходе может привести к тому, что макияж не будет гладко ложиться и кожу. Однако важно избегать отшелушивающих средств с жесткими формулами, которые могут повредить кожный барьер. Визажистка советует выбрать нежный эксфолиант, который отлично подходит для ежедневного использования – он выглядит как сухой порошок на основе риса и превращается в гладкую пенистую текстуру после активации водой.

Лайфхак 2

Следующий шаг – увлажнение. Сыворотки и средства, в составе которых содержатся природные масла, существенно улучшат этап подготовки кожи к нанесению макияжа. Утром и вечером следует наносить дополнительное увлажнение. Тейлор советует обратить внимание на средства, в которых используются экстракты шиповника, коэнзим Q10 и ботанические экстракты.

Лайфхак 3

Праймер также должен быть с эффектом увлажнения.

"Выбирайте увлажняющий праймер вместо матирующего или силиконового праймера для лица", – предлагает Тейлор. Можно обратить внимание на средства, в составе которых есть ниацинамид и гиалуроновая кислота для дополнительного увлажнения и сохранения макияжа в течение всего дня.

Лайфхак 4

Жидкие или кремовые основания лучше, чем пудровые или матовые. Жидкие основания плавно скользят по коже, обеспечивая равномерный тон и безупречный естественный макияж.

Лайфхак 4

"Подумайте о переходе на кремовые румяна с более высоким расположением, чтобы осветить и приподнять щеки", – рекомендует Тейлор.

Для коррекции черных кругов под очами вы, возможно, используете консилер. Однако следует учитывать, что он имеет довольно густую кремовую текстуру и может подчеркнуть морщины. Необходимо всегда проверять текстуру средства на тыльной стороне ладони перед покупкой. Слишком светлые консилеры визуально прибавят возраст, поэтому следует выбирать средства под тон кожи или даже на тон темнее.

Лайфхак 5

Если у вас появились тонкие морщинки вокруг рта, то использование помады может стать проблемой. Средства для губ с формулой, похожей на бальзам, отлично подходят для создания эффекта сияния и блеска.

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