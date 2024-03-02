Как выглядеть лучше, не тратя средств: доступные лайфхаки

Под словами "красота требует жертв", мы часто понимаем жертвы деньгами и временем ради улучшения своего вида. Но профессиональные стилисты говорят, что совсем необязательно вкладывать средства и даже значительные усилия для того, чтобы существенно улучшить свой вид.

О нескольких лайфхаках, способных выступить настоящими геймченджерами, рассказывает OBOZ.UA. Причем подойдут они для любого стиля и типа внешности.

Гладьте

Современный мир больше не требует от нас накрахмаленных воротничков, долго держащих форму, и полного отсутствия помятостей на ткани одежды. Тем не менее, те, кто гладит свои футболки и джинсы, все равно выглядят лучше тех, кто этого не делает. Даже самая дорогая рубашка потеряет свой облик, если ее помять. Конечно, гладить все нет смысла, но позаботиться об акцентных вещах всегда будет уместно. Не обязательно при этом обрабатывать их утюгом, можно воспользоваться и отпаривателем – он будет более деликатен к текстилю.

Чистите обувь

Ничто не способно так испортить образ, как грязная обувь. Поэтому каждый раз протирайте влажной тряпкой пару, в которой проходили день, как только зайдете домой. Не забывайте о регулярной обработке кремом и водоотталкивающим спреем. А также носите с собой маленькую щеточку, чтобы придать паре блеск где угодно и в любое время.

Удаляйте катышки

На некоторых тканях, особенно трикотажных, поверхностные волокна довольно быстро собираются в неэстетиченые комки. Они придают даже достаточно новым вещам облик заношенных. Поэтому такие катышки нужно регулярно убирать. Купите специальную машинку для этого или воспользуйтесь обычной бритвой и проблема будет решена.

Следите за пятнами от косметики

Даже самый стойкий макияж все равно оставляет свой след на одежде, которую мы носим. Поэтому регулярно проверяйте воротники и манжеты на предмет пятен тонального крема, туши или помады. И сразу обрабатывайте эти пятна соответствующим образом – чем быстрее вы это сделаете, тем лучше отстирается пигмент.

Заботьтесь о своей осанке

Ни одна, даже самым лучшим образом скроенная вещь, не сядет хорошо на сгорбленную спину и согнутые плечи. Сутулость отрицательно сказывается не только на облике, но и на здоровье. Поэтому старайтесь всегда держать спину прямо. Займитесь йогой, чтобы исправить осанку, не забывайте гордо поднимать голову и расслаблять спину, чтобы не втягивать шею в плечи. Ваш образ сразу изменится коренным образом, даже если вы ходите и в спортивных костюмах и кроссовках.

Не злоупотребляйте макияжем

Макияж действительно позволяет улучшить внешний вид и завершить образ в целом. Но слишком плотный его слой превращает лицо в маску. К тому же прибавляет возраст. Лучший дневной макияж – это тот, который ты не замечаешь. Выбирайте легкие текстуры и нейтральные цвета на каждый день, чтобы выглядеть свежо.

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