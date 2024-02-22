Как выглядели MamaRika, KOLA и другие украинские звезды в день свадьбы. Фото

Не так давно украинский радиоведущий и актер Владимир Остапчук дал интервью своему коллеге Анатолию Анатоличу. Тот попросил шоумена описать свой лучший день в 2023 году. Владимир сразу таинственно ответил, что это было 22 февраля, и добавил: "Это связано с моей любимой. Что-то приятное случилось… Но я не буду говорить". Похоже, он намекал на свадьбу. Ведь примерно в тот период Остапчук и его избранница, 23-летняя журналистка Екатерина Полтавская, опубликовали в Instagram-сторис фото с места, где регистрируют браки за сутки. Кроме того, известно, что девушка после этого начала в соцсетях называть Владимира своим мужем. Что ж, ждем фото с роскошной (или скромной) церемонии.

А пока предлагаем посмотреть в материале OBOZ.UA, как выглядели другие украинские звезды в день своей свадьбы. Одни молодожены выбирали классические платья и костюмы, а другие – отошли от традиций.

1. Надя Дорофеева и Миша Кацурин

В июне 2023 года украинская певица Надя Дорофеева и ресторатор Миша Кацурин сыграли свадьбу. На церемонию собрали только самых близких и родных. Невеста была одета в лаконичное белое платье от TG Botanical и длинную фату от The Coat, изготовленную в технике пэчворк (из платков с элементами кроше и инициалами пары). А вот жених выбрал комфортный для себя образ – черный костюм, белую рубашку, бейсболку и кеды.

2. MamaRika и Сергей Середа

Украинская певица MamaRika (настоящее имя – Анастасия Кочетова) и ведущий, актер и шоумен Сергей Середа обручились в феврале 2020 года. Для одного из самых важных дней в жизни пара выбрала расслабленные образы. Невеста за день сменила несколько роскошных платьев от Tina Valerdi (один наряд – в стиле бохо, а второй – мини с нежным декором в зоне декольте). Ее избранник был в светлом костюме, под который решил не надевать рубашку. К слову, MamaRika вскоре после свадьбы выпустила клип-признание "Maemo", где показаны кадры из церемонии. А сейчас супруги воспитывают сына Давида.

3. Роман Свечкоренко и Валерия Чернецкая

Психолог, более известный как участник шоу "Холостячка-2", Роман Свечкоренко летом 2023 года узаконил отношения с младшей на 10 лет избранницей, блогером Валерией Чернецкой. Под венец невеста шла в изысканном длинном платье с глубоким вырезом на спине, которое создала дизайнер Зоряна Кириленко. А ее возлюбленный надел белую рубашку и черный костюм классического кроя.

4. KOLA и Вячеслав

Украинская певица Анастасия Прудиус, она же KOLA, в конце ноября 2023 года шокировала поклонников признанием, что тайно вышла замуж. Избранником артистки стал на 13 лет старше ее иностранец, Вячеслав, который родился в Днепре, но в детстве эмигрировал в Израиль. Пара сыграла свадьбу в Праге, в кругу самых родных. И теперь девушке приходится жить на две страны. Анастасия не торопится раскрывать другие подробности и показывать лицо любимого. А вот свадебный образ опубликовала в своем Telegram-канале: на ней был белый корсет с шелковой юбкой мятного цвета и серые часы.

5. Алексей Суровцев и Ксения

Украинский актер и волонтер Алексей Суровцев в сентябре 2023 года обручился с Ксенией, десятикратной чемпионкой Украины по эротическому шоу. Это была их вторая свадьба! Впервые пара узаконила отношения в 2009 году, а в 2021 расторгла брачный договор.

После начала полномасштабной войны России против Украины экс-супруги решили попробовать снова построить отношения. И у них это удалось. Ксения для пышной церемонии выбрала нежное платье с обнаженными плечами, а Алексей надел вороной костюм и белую рубашку. Кроме того, пара в Instagram удивила подписчиков фотографиями с первой свадьбы, где, по словам Алексея, "были на 10 лет моложе, но и на 10 лет глупее, поэтому и не смогли сохранить то, что строили вместе".

6. Мурат Налчаджиоглу и Лилия Реус

С 2009 по 2019 год турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу был в браке с певицей-предательницей Ани Лорак. За это время у них родилась дочь София. Поговаривают, что пара рассталась из-за многочисленных измен со стороны мужчины.

Второй избранницей Мурата стала украинская визажистка Лилия Реус. Влюбленные встречалась 2 года, а в июне 2023 сыграли свадьбу. Тогда он был одет в нежно-голубой костюм, а невеста – в белое платье-рыбку с открытыми плечами. Их счастье длилось недолго... Через четыре месяца после церемонии пара озадачила поклонников тем, что расторгла брак. Вероятно, это произошло из-за очередного романа любвеобильного Мурата. Он в январе 2024 года на своей Instagram-странице опубликовал фотографию новой девушки, и пафосно добавил: "Любовь никогда не заканчивается".

7. Анна Тринчер и Александр Волошин

Украинская актриса и певица, звезда сериала "Школа", Анна Тринчер в сентябре 2022 года вышла замуж за блоггера Александра Волошина. Влюбленные решили организовать скромную церемонию, на которую пригласили родных и самых близких друзей. Анна была одета в асимметричное кружевное платье с корсетом и пышным декольте, а Александр – в черный костюм и белую рубашку... Прошло чуть больше года, и знаменитости объявили, что разводятся. По их словам, инициатором разрыва был Александр. Он в часовом подкасте объяснил это тем, что его чувства к избраннице начали угасать.

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