Как визуально поднять глаза всего одним продуктом: секрет успешного макияжа

Макияж – это сфера для творчества, поэтому любые советы являются просто рекомендациями, чтобы подчеркнуть естественную красоту. С течением времени кожа становится менее упругой, и на глазах возникает эффект опущенного века.

Чтобы визуально омолодить лицо, можно попробовать популярный в сети лайфхак. Издание The Sun рассказало о секретах успешного макияжа.

Эксперт по макияжу Джейми Гринберг в TikTok опубликовала полезное видео, где рассказала, как с помощью простых советов придать лицу сияющий и свежий вид.

Нависшие веки – врожденная или приобретенная с возрастом особенность, несколько ограничивающая стандартные процедуры макияжа. К примеру, толстые стрелки на верхнем веке точно рисовать не следует – они не только размажутся под кожей, но и визуально уменьшат глаза.

Единственное средство, которое вам нужно, чтобы подчеркнуть глаза, это качественный темный или кремовый водостойкий карандаш. Важный нюанс – красить нужно не поверх века, а по линии роста ресниц.

Простой лайфхак придаст глазам выразительность и сделает акцент на взгляде.

Также OBOZ.UA рассказывал, что открыть взгляд при нависшем веке помогут тени нейтральных светлых цветов. На верхнюю часть века следует нанести коричневый тон, при этом избегать самых темных оттенков. А черные стрелки, напротив, рисовать не нужно, они создадут эффект усталости и визуально прибавят возраста. Детальнее об особенностях нанесения макияжа – читайте в материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как объединить макияж с солнцезащитным кремом.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.