Как вернуть молодость рукам: рецепт простой маски

Шероховатая, стянутая и покрасневшая кожа рук не всегда требует дорогих косметических средств. Простую восстанавливающую маску можно приготовить дома из овсяных хлопьев и оливкового масла.

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Кожа рук ежедневно подвергается серьезной нагрузке. Вода, мыло, средства для мытья посуды, антисептики и бытовая химия постепенно ослабляют ее естественный защитный слой. Эксперты отмечают, что домашние средства вновь набирают популярность, ведь они действуют как питательный компресс, смягчают кожу и помогают уменьшить неприятное ощущение сухости.

Почему кожа рук быстро пересыхает

Кожа на тыльной стороне ладоней тонкая и имеет сравнительно мало сальных желез. Из-за этого ее естественный липидный слой легко повреждается. При каждом мытье с поверхности кожи смывается часть защитных жиров. Горячая вода и агрессивные моющие средства только ускоряют этот процесс.

Сухость также могут вызывать домашние дела без перчаток, ветер, мороз, солнечные лучи и пересушенный воздух. С возрастом кожа восстанавливается медленнее, становится тоньше и хуже удерживает влагу. Поэтому зрелой коже рук может потребоваться более частое питание и увлажнение.

Одна маска не устранит причину проблемы, однако может смягчить кожу, уменьшить стянутость и принести временное облегчение. Наилучший результат дает сочетание домашнего ухода, регулярного использования крема и защиты рук во время уборки и мытья посуды.

Как овсяные хлопья действуют на кожу

Овсянка ассоциируется прежде всего с завтраком, однако ее давно используют и в уходе за кожей. После заливки хлопьев водой образуется мягкая масса, содержащая слизистые вещества. Они покрывают кожу тонким слоем, помогают ограничить потерю влаги и уменьшают ощущение шероховатости.

В хлопьях также содержатся бета-глюкан, ненасыщенные жирные кислоты, витамины и антиоксидантные соединения. Поэтому овсянка особенно хорошо подходит для сухой, чувствительной и склонной к раздражению кожи.

Перед приготовлением маски хлопья можно измельчить в кофемолке или блендере. Так масса станет более однородной, её будет легче распределить между пальцами и вокруг ногтей.

Зачем добавлять оливковое масло

Оливковое масло дополняет действие овсяных хлопьев и оставляет на руках защитный жирный слой. Оно помогает разгладить кожу и уменьшить неприятное ощущение стянутости.

Для маски лучше всего использовать обычное оливковое масло без ароматизаторов и вкусовых добавок.

Сильно подогревать его не нужно. Теплое масло может быть приятным для кожи, однако слишком высокая температура способна дополнительно раздражать пересушенные руки. Все ингредиенты должны быть слегка тёплыми или комнатной температуры.

Маска из овсяных хлопьев и оливкового масла

Три столовые ложки мелких овсяных хлопьев залейте небольшим количеством теплой, но не горячей воды. Оставьте примерно на 10 минут, чтобы они набухли.

Затем добавьте столовую ложку оливкового масла и тщательно перемешайте.

Густую массу нанесите на чистые руки плотным слоем. Распределите её также вокруг ногтей и на кутикулу.

Оставьте маску на 15–20 минут, после чего смойте теплой водой. Руки осторожно промокните полотенцем, не растирая кожу. В завершение нанесите крем для рук без отдушек.

Маску можно делать один или два раза в неделю. Если кожа очень чувствительная, во время первой процедуры средство лучше оставить на руках на более короткое время и проследить за реакцией.

Маска с медом для очень огрубевшей кожи

В основную смесь можно добавить половину чайной ложки жидкого меда. Такая маска будет иметь более густую консистенцию и подойдет в качестве вечернего компресса для рук. Оставлять ее на коже можно примерно на 15 минут.

Мед не следует использовать людям с аллергией на продукты пчеловодства. Перед первым применением желательно нанести небольшое количество смеси на небольшой участок кожи и подождать несколько минут.

Вариант с бананом или авокадо

Две столовые ложки разбухших овсяных хлопьев смешайте со столовой ложкой размятого банана или спелого авокадо. Добавьте чайную ложку оливкового масла.

Благодаря фруктам маска приобретет кремообразную консистенцию и будет легче распределяться по рукам.

Такой вариант больше всего подходит для сухой, тусклой и стянутой кожи. Смесь оставляют на руках на 15–20 минут.

Готовить её нужно непосредственно перед использованием. Хранить остатки маски не стоит.

Маска с йогуртом для покрасневших рук

Смешайте столовую ложку измельчённых овсяных хлопьев с двумя столовыми ложками натурального йогурта и чайной ложкой оливкового масла.

Оставьте смесь на несколько минут, чтобы хлопья размякли, а затем нанесите её на руки.

Смыть маску нужно примерно через 10–15 минут.

Такое средство не подходит людям с аллергией на молочные белки. Его также нельзя наносить на глубокие трещины, мокнущие повреждения или кровоточащие раны.

Как ежедневно защищать кожу рук

Даже самая лучшая домашняя маска не даст длительного результата, если руки и в дальнейшем будут постоянно контактировать с сильными моющими средствами и горячей водой.

Мыть руки лучше теплой водой, используя мягкое средство. После каждого мытья их нужно тщательно высушивать и наносить небольшое количество крема.

Во время уборки, мытья посуды и работы в саду стоит пользоваться защитными перчатками. Зимой руки необходимо оберегать от мороза, а летом наносить солнцезащитный крем не только на лицо, но и на тыльную сторону ладоней.

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