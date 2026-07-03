Как ускорить рост ногтей: 6 натуральных способов
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Длинные, крепкие и ухоженные ногти не всегда требуют дорогостоящих процедур. Хотя скорость их роста в значительной степени зависит от генетики, возраста и общего состояния организма, правильный домашний уход может помочь уменьшить ломкость, укрепить ногтевую пластину и значительно облегчить отращивание.
В среднем ногти растут примерно на 3–4 миллиметра в месяц. Кардинально изменить естественный темп роста невозможно, однако можно создать условия, при которых ногти будут меньше слоиться, не ломаться у края и выглядеть здоровее. Для этого стоит обратить внимание на несколько простых натуральных способов, говорят эксперты.
Солевая ванночка для укрепления ногтей
Теплая ванночка с морской солью может стать простым домашним уходом после напряженного дня. Соль содержит минералы, в частности магний и кремний, которые часто связывают с поддержанием прочности ногтевой пластины.
Для процедуры достаточно растворить столовую ложку соли в небольшой миске с теплой водой и окунуть руки на 10–15 минут. Если кожа склонна к сухости, в воду можно добавить немного оливкового масла. А несколько капель лимонного сока пригодятся, если нужно деликатно осветлить следы от тёмного лака.
Массаж кутикулы стимулирует кровообращение
Новые клетки ногтя формируются у основания пластины, в зоне матрикса, расположенной под кожей. Именно поэтому уход за кутикулой важен не только для внешнего вида рук, но и для общего состояния ногтей.
Каждый вечер можно наносить крем для рук или натуральное масло и легко массировать область вокруг кутикулы. Достаточно примерно минуты на каждый палец. Движения должны быть мягкими, круговыми, без сильного нажатия. Такой массаж улучшает микроциркуляцию, а вместе с ней – питание ногтевой пластины.
Правильное подпиливание защищает от расслоения
Иногда кажется, что ногти почти не растут, хотя на самом деле они просто быстро ломаются или крошатся на кончиках. В таком случае стоит пересмотреть способ подпиливания.
Металлические пилочки лучше заменить стеклянными или бумажными, ведь они более бережно обращаются со свободным краем ногтя. Важно подпиливать ногти в одном направлении. Движения туда-сюда могут создавать микроповреждения, из-за которых пластина начинает расслаиваться.
Масла помогают уменьшить ломкость
Пересушенная пластина легче трескается, особенно после контакта с водой, бытовой химией или холодным воздухом.
Для ухода можно использовать натуральные масла: касторовое, аргановое или обычное оливковое. Достаточно втереть несколько капель в ногти и кожу вокруг них перед сном. Такая простая процедура помогает удерживать влагу, смягчает кутикулу и делает ногти менее уязвимыми к повреждениям.
Травяные настои для укрепления ногтевой пластины
Вместо магазинных средств иногда можно использовать натуральные домашние варианты ухода. Среди самых популярных растений для ногтей – хвощ полевой и крапива. Они содержат кремний, который часто называют важным элементом для поддержания нормального состояния волос и ногтей.
Чтобы приготовить травяную ванночку, нужно сделать крепкий настой, дать ему немного остыть и подержать в нем руки около 15 минут. Такую процедуру можно проводить несколько раз в неделю.
Защита от воды и бытовой химии
Один из важнейших способов поддержать рост ногтей – не травмировать их каждый день. Длительный контакт с водой, средствами для мытья посуды и агрессивной бытовой химией ослабляет ногтевую пластину, делает её более мягкой и подверженной ломкости.
Самое простое решение – резиновые перчатки во время уборки, мытья посуды или чистки ванной комнаты. Эта привычка защищает не только ногти, но и кожу рук, помогая сохранить естественный липидный барьер.
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