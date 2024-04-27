Как убрать темные круги под глазами: простой трюк с консилером, который подойдет даже мужчинам

Темные круги под глазами – это распространенная проблема для людей любого пола. Она может быть спровоцирована усталостью, стрессом, недосыпанием, неправильным питанием или генетикой.

Синяки под глазами делают лицо уставшим и нездоровым. К счастью, бьюти блоггерка Британи Колба поделилась в TikTok способом, что поможет эффективно от них избавиться.

Существует множество дорогих кремов и сывороток, обещающих избавить вас от темных кругов под глазами. Однако иногда самые простые решения наиболее эффективные.

Если правильно использовать консилер, то можно замаскировать любые недостатки кожи, но выглядеть натурально. Именно поэтому лайфхак от Колбы могут использовать даже мужчины.

Подготовка области под глазами

Инфлюэнсерка сперва использовала специальный бальзам для увлажнения участка под глазами. Он чем-то похож на бальзам для губ, но не имеет цвета, запаха или других добавок.

Темные места

Затем следует опустить свой взгляд вниз, чтобы лучше увидеть все места, где цвет слишком темный. Когда вы поймете, что именно хотели бы замаскировать, переходите к следующему шагу.

Консиллер

Не используйте слишком сухие или жидкие текстуры, ведь они будут забиваться в морщины, скатываться и портить результат.

Вместо этого используйте кремовый консиллер персикового цвета. Для его нанесения на темные круги под глазами стоит взять небольшую кисточку.

Осветляющий крем

Нанесите осветительный крем на внутреннюю и внешнюю часть глаза, но не слишком много. Затем растушуйте его и слегка смешайте с консилером.

Пудра

Завершающим этапом, который мгновенно придаст вашим глазам свежий вид является пудра. Просто нанесите ее на участок под глазами с помощью спонжика и наслаждайтесь результатом.

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