Как сделать кукольные глаза с помощью макияжа: трендовый лайфхак

Большие, выразительные и круглые глаза – мечта многих девушек. Они придают взгляду глубины, делают его более очаровательным и кукольным.

К счастью, добиться такого эффекта можно не только с помощью пластики, но и с помощью макияжа. О том, как это сделать, рассказал Intyle.

Кукольный макияж – это настоящее искусство, которое позволяет подчеркнуть красоту женщины, сделать их визуально большими и выразительными. Чтобы округлить глаза, нужно делать все линии мягкими, избегать углов и хорошо растушевывать. Поэтому, чтобы вся косметика хорошо наносилась и держалась, следует сначала подготовить веки.

Подготовка век

Эксперты рекомендуют начинать любой макияж глаз с нанесения на веки праймера. Это создаст увлажняющую и разгладившую кожу, создав гладкую и мягкую основу под тени.

Линия ресниц

Нанесите на верхнюю линию ресниц темный карандаш для глаз так, чтобы между ресницами не осталось светлых мест и растушуйте ее, чтобы создать дымчатый эффект. Это сделает ресницы визуально более густыми и постепенно начнет открывать ваш взгляд.

Главное не растушевывайте карандаш по направлению к скулам и не выходите за воображаемый контур глаза.

Формирование круглого глаза

Если вы осветите веки нейтральными тенями, то сможете еще больше закруглить ваши глаза. Вы можете выбрать цвет шампанского или светлый персиковый оттенок.

В заключение можно подчеркнуть и закруглить складку глаза мягкими приглушенными коричневыми тенями.

Ватерлиния

Этот шаг моментально увеличит ваши глаза. Просто нанесите бежевую подводку или карандаш на нижнюю слизистую. Это идеальный способ, позволяющий округлить даже миндалевидные глаза.

Ресницы

Если у вас сами по себе круглые глаза, вы можете просто подчеркнуть свои нижние и верхние ресницы тушью. Однако если они сами по себе удлиненные, то вы можете использовать либо накладные ресницы, либо просто наслаивать тушь, пока ваши глаза максимально визуально не откроются.

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