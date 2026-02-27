Как сохранить прическу под шапкой: простые советы

Зимой без шапки не обойтись: она согревает, защищает от ветра и дополняет образ. Однако стоит только снять ее – и волосы теряют объем, прилипают к голове или электризуются. Особенно это знакомо обладательницам тонких или гладких волос.

Хорошая новость заключается в том, что несколько простых приемов помогут сохранить форму прически даже после нескольких часов под шапкой. Главное – правильно подготовить волосы и знать быстрые способы "реанимации" укладки.

Самая распространенная ошибка

Самая распространенная ошибка – надевать шапку на волосы без предварительной подготовки. Если объема не было до этого, после снятия головного убора его точно не появится.

Перед тем как выходить из дома, воспользуйтесь средствами для создания прикорневого объема: спреем, пудрой или муссом.

Спрей для объема идеально подходит для тонких волос. Нанесите его на корни перед сушкой феном и слегка вмассируйте – это придаст текстуры без утяжеления.

Пудра для объема пригодится на сухих волосах, когда нужно быстро "приподнять" корни. Достаточно небольшого количества – распределите ее пальцами.

Мусс лучше наносить на влажные волосы после мытья. Во время сушки круглой щеткой эффект будет еще заметнее.

Не затягивайте волосы слишком туго

Плотные хвосты или тугие косы под шапкой – почти гарантированы заломы и "приплюснутые" волосы после ее снятия. Лучше выбирать свободные прически: легкие волны, небрежно собранный низкий хвост или мягкую косу.

Чем естественнее лежат волосы под шапкой, тем легче вернуть им форму позже.

Защита от электризации

Трение между тканью шапки и волосами часто вызывает статическое электричество. В результате появляются "антенны" и нежелательный пух.

Помогут:

несколько капель легкого масла для волос;

антистатический спрей;

небольшое количество лака, распыленного на щетку, которой можно осторожно пригладить пряди.

Выбирайте правильный материал шапки

Материал подкладки имеет значение. Грубый трикотаж или синтетика сильнее прижимают волосы и провоцируют электризацию.

Лучше выбирать модели с шелковой или сатиновой подкладкой – они уменьшают трение и помогают сохранить гладкость. Если любимая шапка не имеет такой подкладки, можно надевать под нее тонкий шелковый или сатиновый платок.

Быстрые способы восстановить прическу

Даже самая лучшая подготовка не гарантирует идеального результата после сильного ветра или долгой прогулки. Но есть простые приемы, которые помогут быстро вернуть объем:

Поднимите корни точечно. Не стоит активно расчесывать волосы пальцами – это только добавит пушистости. Лучше осторожно приподнять пряди у корней, особенно на затылке. Измените пробор. Переместите его на другую сторону или немного сместите – это мгновенно добавит объема. Наклоните голову вперед. Слегка встряхните волосы у корней и вернитесь в вертикальное положение – прическа станет более пышной.

