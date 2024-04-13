Как сохранить макияж на весь день: простой бесплатный лайфхак

Все мы хотим, чтобы наш макияж выглядел свежим и безупречным на протяжении всего дня. Но, как правило, любой тон со временем может расплываться, тускнеть и терять свой первоначальный вид.

Существует много способов сделать макияж более устойчивым, но большинство из них нуждаются в дополнительных усилиях или средствах. Однако пользователька TikTok поделился простым и бесплатным лайфхаком, который поможет сохранить стойкость макияжа.

Наверное, пока вы самостоятельно не убедитесь, что этот лайфхак работает, вы в него не поверите. Он настолько прост и банален, что обычно люди не могут принять тот факт, что закреплять свой тон можно так быстро и легко.

Лайфхак с водой

Как бы странно это ни звучало, но все что нужно сделать, это налить чуть-чуть чистой воды в распылитель и побрызгать ею на лицо, на котором уже есть тональный крем. Все что остается, это дождаться, пока вода высохнет, подкрасить ресницы, губы и отправляться по своим делам.

Чтобы продемонстрировать эффективность этого метода, его авторка показала, как выглядит ее макияж до выхода из дома, во время рабочей смены и вечером, когда она возвращалась домой.

Следует заметить, что видео появилось в то время, когда люди были вынуждены носить медицинские маски в общественных местах, но даже это не испортило внешний вид инфлюэнсерши. Можно увидеть, что на маске почти не осталось косметических средств.

Даже когда девушка возвращалась домой, ее лицо выглядело безупречно. Это бесспорно доказывает то, что для того чтобы сохранить свой макияж не нужно тратить кучу денег на дорогую косметику.

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