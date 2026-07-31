Как снять гель-лак дома? Три способа

Гелевое покрытие ногтей – это, безусловно, очень удобно, но минус в том, что его непросто снимать. И поэтому, когда маникюр отрастает, он начинает выглядеть довольно неопрятно. Наступает время записываться в салон.

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А что, если у вас сейчас нет возможности встретиться со своим мастером? Издание Myself рассказало о трех способах снять гель самостоятельно.

Спиливание

Это довольно простой способ, но он требует времени и терпения. Гелевые ногти можно просто спилить с помощью различных пилок. Вот как это можно сделать.

Отодвиньте кутикулу и продезинфицируйте руки и ногти.

Слегка подпилите длину ногтей, чтобы уменьшить объем работы.

Используйте пилку с высокой абразивностью (грубую), чтобы спилить гель с ногтя.

Чем ближе вы подходите к собственному ногтю, тем мельче должна быть пилка, которую вы используете.

Лучше всего оставить на ногте совсем тонкий слой геля, чтобы не повредить собственный ноготь. Его можно просто отрастить под обычным лаком для ногтей.

Вымойте руки и намажте на ногти масло для ухода и восстановления. Нанесите его щедро и дайте впитаться.

После снятия покрытия дайте ногтям отдохнуть как минимум один-два дня, прежде чем снова покрывать их лаком.

Набор для снятия гелевых ногтей

Чтобы действовать уверенно и иметь под рукой все необходимые средства, можно приобрести готовый набор для снятия гелевых ногтей. Обычно такие наборы содержат пилочки, ремуверы, средства по уходу и т. д. Все эти компоненты можно приобрести и по отдельности, если, например, у вас закончится специальная жидкость.

Замачивание в ацетоне

Если вы хотите сэкономить время на длительном спиливании, можно воспользоваться средством для снятия лака. Обязательное условие – оно должно содержать ацетон.

Подготовьте ногти так же, как перед спиливанием: продезинфицируйте, отодвиньте кутикулу, укоротите длину и спилите глянцевый слой геля.

Смочите ватный диск ацетоном. Их должно быть по одному для каждого пальца. Положите диск на ноготь и заверните палец в фольгу.

Оставьте средство действовать примерно на 15 минут.

Снимите фольгу и ватный диск и осторожно удалите остатки геля деревянной палочкой.

Ацетон сушит и повреждает ногтевую пластину, поэтому этим способом не стоит пользоваться слишком часто. Кроме того, после такой процедуры ногти нуждаются в особенно интенсивном уходе с помощью масла.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какая процедура поможет ногтям восстановиться после гель-лака.

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