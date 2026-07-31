Как снять гель-лак дома? Три способа
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Гелевое покрытие ногтей – это, безусловно, очень удобно, но минус в том, что его непросто снимать. И поэтому, когда маникюр отрастает, он начинает выглядеть довольно неопрятно. Наступает время записываться в салон.
А что, если у вас сейчас нет возможности встретиться со своим мастером? Издание Myself рассказало о трех способах снять гель самостоятельно.
Спиливание
Это довольно простой способ, но он требует времени и терпения. Гелевые ногти можно просто спилить с помощью различных пилок. Вот как это можно сделать.
- Отодвиньте кутикулу и продезинфицируйте руки и ногти.
- Слегка подпилите длину ногтей, чтобы уменьшить объем работы.
- Используйте пилку с высокой абразивностью (грубую), чтобы спилить гель с ногтя.
- Чем ближе вы подходите к собственному ногтю, тем мельче должна быть пилка, которую вы используете.
- Лучше всего оставить на ногте совсем тонкий слой геля, чтобы не повредить собственный ноготь. Его можно просто отрастить под обычным лаком для ногтей.
- Вымойте руки и намажте на ногти масло для ухода и восстановления. Нанесите его щедро и дайте впитаться.
- После снятия покрытия дайте ногтям отдохнуть как минимум один-два дня, прежде чем снова покрывать их лаком.
Набор для снятия гелевых ногтей
Чтобы действовать уверенно и иметь под рукой все необходимые средства, можно приобрести готовый набор для снятия гелевых ногтей. Обычно такие наборы содержат пилочки, ремуверы, средства по уходу и т. д. Все эти компоненты можно приобрести и по отдельности, если, например, у вас закончится специальная жидкость.
Замачивание в ацетоне
Если вы хотите сэкономить время на длительном спиливании, можно воспользоваться средством для снятия лака. Обязательное условие – оно должно содержать ацетон.
- Подготовьте ногти так же, как перед спиливанием: продезинфицируйте, отодвиньте кутикулу, укоротите длину и спилите глянцевый слой геля.
- Смочите ватный диск ацетоном. Их должно быть по одному для каждого пальца. Положите диск на ноготь и заверните палец в фольгу.
- Оставьте средство действовать примерно на 15 минут.
- Снимите фольгу и ватный диск и осторожно удалите остатки геля деревянной палочкой.
- Ацетон сушит и повреждает ногтевую пластину, поэтому этим способом не стоит пользоваться слишком часто. Кроме того, после такой процедуры ногти нуждаются в особенно интенсивном уходе с помощью масла.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, какая процедура поможет ногтям восстановиться после гель-лака.
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