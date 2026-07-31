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Как снять гель-лак дома? Три способа

Юлия Потерянко
Lady Oboz
2 минуты
189
Избавиться от гелевого покрытия можно и в домашних условиях
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Гелевое покрытие ногтей – это, безусловно, очень удобно, но минус в том, что его непросто снимать. И поэтому, когда маникюр отрастает, он начинает выглядеть довольно неопрятно. Наступает время записываться в салон.

А что, если у вас сейчас нет возможности встретиться со своим мастером? Издание Myself рассказало о трех способах снять гель самостоятельно.

Спиливание

Это довольно простой способ, но он требует времени и терпения. Гелевые ногти можно просто спилить с помощью различных пилок. Вот как это можно сделать.

  • Отодвиньте кутикулу и продезинфицируйте руки и ногти.
  • Слегка подпилите длину ногтей, чтобы уменьшить объем работы.
  • Используйте пилку с высокой абразивностью (грубую), чтобы спилить гель с ногтя.
  • Чем ближе вы подходите к собственному ногтю, тем мельче должна быть пилка, которую вы используете.
  • Лучше всего оставить на ногте совсем тонкий слой геля, чтобы не повредить собственный ноготь. Его можно просто отрастить под обычным лаком для ногтей.
  • Вымойте руки и намажте на ногти масло для ухода и восстановления. Нанесите его щедро и дайте впитаться.
  • После снятия покрытия дайте ногтям отдохнуть как минимум один-два дня, прежде чем снова покрывать их лаком.
После снятия геля важно позаботиться о ногтях и дать им несколько дней отдыха.

Набор для снятия гелевых ногтей

Чтобы действовать уверенно и иметь под рукой все необходимые средства, можно приобрести готовый набор для снятия гелевых ногтей. Обычно такие наборы содержат пилочки, ремуверы, средства по уходу и т. д. Все эти компоненты можно приобрести и по отдельности, если, например, у вас закончится специальная жидкость.

Замачивание в ацетоне

Если вы хотите сэкономить время на длительном спиливании, можно воспользоваться средством для снятия лака. Обязательное условие – оно должно содержать ацетон.

  • Подготовьте ногти так же, как перед спиливанием: продезинфицируйте, отодвиньте кутикулу, укоротите длину и спилите глянцевый слой геля.
  • Смочите ватный диск ацетоном. Их должно быть по одному для каждого пальца. Положите диск на ноготь и заверните палец в фольгу.
  • Оставьте средство действовать примерно на 15 минут.
  • Снимите фольгу и ватный диск и осторожно удалите остатки геля деревянной палочкой.
  • Ацетон сушит и повреждает ногтевую пластину, поэтому этим способом не стоит пользоваться слишком часто. Кроме того, после такой процедуры ногти нуждаются в особенно интенсивном уходе с помощью масла.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какая процедура поможет ногтям восстановиться после гель-лака.

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