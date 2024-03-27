Как скрыть поры на лице: простой лайфхак для макияжа

Существует не так много признаков, которыми можно описать идеально выполненный макияж, ведь цвета и использованные приемы могут различаться, в зависимости от назначения мейка. А вот хорошо скрытые поры однозначно говорят о том, что он нанесен очень умело.

Добиться нужного эффекта поможет лайфхак, которым поделилась редактор издания Makeup.com Дженезис Ривас. Он может удивить очень нетипичным порядком нанесения продуктов. Но, по отзывам, результат получается поистине впечатляющим. Рассмотрим метод пошагово.

Шаг 1: Увлажнение

Чтобы хорошо подготовить лицо к макияжу, первым нанесите на очищенную кожу увлажняющий крем. Он насытит кожу влагой и придаст образу сияние уже на этом предварительном этапе.

Шаг 2: Полупрозрачная пудра

Основное предназначение этого продукта – закреплять макияж. Но с этим лайфхаком ее нужно использовать вторым слоем, сразу поверх увлажняющего крема. Возьмите большую пушистую кисточку и нанесите немного пудры на все лицо.

Шаг 3: Спрей для закрепления

И снова нетипичный продукт для начала создания мейкапа – спрей для закрепления. Разбрызгайте его на пудру и дайте полностью высохнуть. Выбирайте тот, который не вызывает у вас чувство стянутости кожи.

Шаг 4: Праймер

Как только спрей полностью высохнет, вы можете продолжить свой макияж нанесением праймера на кожу. Именно он разгладит расширенные поры и придаст лицу невероятную гладкость.

Шаг 5: Макияж

После такой подготовки приходит время наносить макияж так, как вы делаете это всегда. Воспользуйтесь вашей обычной основой (конечно, не забудьте о защите от солнца), выполните контурирование, наложите румяна, оформите брови и завершите все декоративным мейком.

Результаты

Такая очередность нанесения продуктов действительно делает лицо словно фарфоровым, но оно заодно создает достаточно плотное покрытие. Поэтому на каждый день метод может и не подойти – зависит от ваших личных предпочтений. Но если у вас впереди важное событие и вам нужно будет хорошо выглядеть на фотографиях и видео, то такой лайфхак поможет вам создать максимально удачный макияж практически без усилий.

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