Как скрыть недостатки на лице, когда консилер не помогает: действенный лайфхак

В попытках замаскировать недостатки на лице многие прибегают к радикальным методам. Крем для увлажнения, праймер, консилер, несколько слоев тонального средства – а пигментное пятно или прыщ не думают исчезать.

Чем больше тональных средств мы наносим на лицо – тем менее натуральным кажется макияж. В сети рассказали о действенном лайфхаке, что поможет скрыть недостатки на лице, если консилер не действует.

Вполне вероятно, что в вашей косметичке уже есть средство, которое эффективно скроет пигментные пятна или следы от прыщей. К сожалению, тональный крем и консиллер не всегда справляются с задачей.

Пригодится качественная рассыпчатая пудра. Важно наносить ее довольно щедрым слоем, используя густую пушистую кисточку. Пудра должна создать плотный, но визуально не очень заметный слой, скрывающий недостатки.

Не нужно наносить пудру на все лицо – достаточно, чтобы она идеально растушевалась с консилером и тональным кремом.

Кстати, OBOZ.UA предлагал несколько действенных советов по уменьшению покраснения на лице. К примеру, эфирные масла – очень эффективные природные компоненты для борьбы с недостатками кожи. Косметологи рекомендуют попробовать эфирное масло лаванды. Все просто: возьмите ватную палочку, смочите в средстве и обработайте проблемную зону лица перед сном. Утром, обещают эксперты, покраснение и отек станут меньше. Какие еще средства пригодятся – читайте в материале.

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