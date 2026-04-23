Как сделать волосы здоровыми и блестящими: нужен один продукт

Если вашей конечной целью являются длинные, здоровые и блестящие волосы, но ваш уход не срабатывает должным образом, возможно, пришло время сместить фокус на кожу головы. Так эксперты советуют обратить внимание на использование масел.

Видео дня

Как пишет Who What Wear, в последнее время все чаще принципы ухода за кожей лица начинают применять и к другим частям тела. Довольно убедительные результаты этот подход демонстрирует именно в деле отращивания волос. Если правильно делать процедуры с маслами для кожи головы, такая косметика помогает восстановить баланс и сделать кожу головы более здоровой, менее чувствительной, а волосы – крепкими от корней.

"Промазывание волос практиковалось веками в разных культурах, где масла использовали не только для косметического эффекта, а как часть более широких ритуалов ухода", – объяснила изданию дерматолог Аамна Адель. Однако, хотя сама традиция не является новой, наше понимание механизмов ее действия эволюционировало, что сделало современные формулы гораздо более точными и ориентированными на результат.

Конечно, не все масла для кожи головы одинаковы. С ростом популярности самодельных смесей и лайфхаков из соцсетей увеличилось и количество ошибок в их применении. "Это часто приводит к накоплению продукта, закупорке фолликулов, появлению перхоти и раздражений", – отметила Адель. Эксперт отметила важность выбора грамотно разработанных средств. И вот что нужно знать, если вы решить попробовать этот подход

Что такое промасливание кожи головы

По своей сути, это практика нанесения масел непосредственно на кожу головы для ее питания, защиты и поддержания здорового роста волос. Имея глубокие корни в древних ритуалах, сегодня эта процедура превратилась в целенаправленный этап лечебного ухода в рамках современных подходов.

Сейчас наука воспринимает кожу головы как продолжение кожи лица, со своим собственным микробиомом и барьерной функцией. Это означает, что процедура больше не касается только кондиционирования длины – она направлена на поддержание сбалансированной и здоровой среды, в которой волосы могут активно расти, оставаясь здоровыми и крепкими.

Какие преимущества дает промасливание кожи головы

При правильном использовании масла помогают поддерживать барьер кожи головы, улучшают увлажнение и уменьшают потерю влаги – а это ключевые факторы для здорового роста. Правильно созданная формула продукта может играть значительную роль в поддержании общего состояния волос, уменьшить их ломкость, сократить видимое выпадение, связанное с повреждениями, и усилить блеск благодаря пополнению липидного слоя. Такое дополнение к уходу делает его более комплексным.

Какие ингредиенты стоит искать в маслах

Современное масло должно делать больше, чем просто создавать пленку на волосах. Оно должно активно поддерживать здоровье кожи с помощью действенных компонентов. Качественное средство должно сочетать в себе активные вещества и поддерживающие липиды для достижения реального результата.

Выбирая масло для кожи головы обратите внимание на такие ингредиенты, как масло семян тыквы или пальмы сереноа – они помогают поддерживать густоту волос. Также ищите на этикетке экстракт розмарина для стимуляции кровообращения. Ключевыми для укрепления барьера кожи головы являются керамиды, а богатые антиоксидантами масла обеспечивают коже необходимые жирные кислоты и противовоспалительную поддержку. Вместе эти ингредиенты помогают создать идеальную среду для того, чтобы волосы со временем становились крепче и здоровее.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, из-за каких 5 ошибок ухода волосы становятся жирными.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.