Как сделать трендовый макияж губ для спортзала: вы полюбите этот лайфхак

Делать макияж для похода в спортзал или нет – личный выбор каждой женщины. Некоторым действительно неудобно находиться на людях без макияжа, и в таком случае важно наносить косметику так, чтобы она при этом не мешала заниматься упражнениями.

Как добиться нужного эффекта, рассказала в своем Instagram визажистка из Нью-Йорка Келли Энн Сьюэлл. Она советует использовать для макияжа губ в спортзале всего два простых продукта. Это карандаш для контура максимально естественного для вас оттенка, а также ваше любимое средство для ухода.

Такой дуэт поможет создать четкую линию уст и обеспечить им пухлый и ухоженный вид. При этом ни у кого не возникнет впечатление, что вы специально накрасились для спортзала, столь расслабленным и естественным получится в результате готовый мейкап.

Для начала нанесите карандаш на контур губ. Если хотите, закрасьте им всю поверхность, но при этом не создавайте плотное покрытие. Лучше сделайте несколько небольших штрихов и растушуйте их пальцем.

Затем нанесите на губы бальзам или гигиеническую помаду. Средство должно хорошо увлажнить кожу – это создаст эффект пухлости и природного сияния.

Все, ваш макияж для спортзала готов. Он обеспечит вам ухоженный вид и комфортное чувство. Во время тренировки вам ничто не будет мешать.

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