Как выглядеть безупречно каждый день: советы для 'голого' макияжа

В последние годы все большую популярность приобретает так называемый "голый" макияж. Его суть состоит в использовании минимального количества косметики, чтобы лишь подчеркнуть естественную красоту.

Косметика должна скрывать мелкие недостатки, а не изменять лицо до неузнаваемости. Поэтому изданиеTheEveryGirl поделилось лучшими советами и подсказками, которые помогут вам выглядеть одновременно естественно и безупречно.

"Голый" макияж не чувствуется на лице, не отягощает его и не создает эффект маски. Он будет уместен как в офисе, так и на светском мероприятии.

Подготовка кожи

Здоровая и сияющая кожа является основой для любого макияжа. Поэтому прежде чем прихорашиваться подготовьте свое лицо с помощью увлажняющей маски. Она поможет сделать вашу кожу эластичной и упругой.

Праймер

Праймер – это самый простой способ разглаживания своей кожи перед нанесением макияжа. Этот продукт создает базу, позволяющую тональному крему ложиться равномерно и держаться на месте в течение всего дня.

Также вы можете использовать осветительный праймер, чтобы после нанесения тонального основания ваша кожа будто сияла изнутри.

Тональная основа

Если вы хотите избежать эффекта маски и сделать покрытие максимально натуральным и легким, избегайте слишком плотных и пигментированных продуктов. Лучше выберите тонированный увлажняющий крем, BB или CC-крем. Эти средства могут придать вашей коже дополнительное увлажнение и позволят вашим веснушкам, покраснениям и несовершенствам просвечивать, что создаст иллюзию, будто на вас совсем нет косметики.

Консиллер

Если вы хотите скрыть темные круги или другие несовершенства, нанесите легкий слой увлажняющего консилера. Растушуйте его пальцами, ведь тепло вашей кожи заставит продукт таять и ложиться более равномерно.

Кремовые текстуры

Кремовые текстуры гораздо лучше смешиваются между собой, чем пудровые. Но если вы переживаете, что ваш макияж потечет или деформируется в течение дня, вы можете припудрить его перед выходом из дома или применить закрепляющий спрей.

Румяна

От природы наша кожа всегда имеет красноту, поэтому нанесите немного кремовых румян на яблоки щек, нос и виски.

Брови

Не стоит вырисовывать искусственные брови безупречной формы. Лучше просто подчеркните их естественную красоту и густоту с помощью фиксирующего геля.

Если ваши брови слишком светлые или редкие, то используйте тонкий лайнер, чтобы дорисовать штрихи, похожие на волоски.

Тушь

Не наносите тушь в несколько слоев, чтобы не перегрузить ваш образ. Если у вас длинные и черные ресницы, то тушь можно вообще не использовать, а просто подкрутить ресницы с помощью щипчиков.

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