Как сделать самостоятельно стойкий свадебный макияж: советы

Каждая невеста желает выглядеть непревзойденно в день свадьбы. Однако даже самый стойкий макияж может не выдержать летней жары. Независимо от того, хотите ли вы в день свадьбы иметь нежный и романтичный образ или стремитесь к ярким акцентам, важно позаботиться о качественном очищении и увлажнении кожи перед нанесением косметики.

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Если подправить блеск или помаду можно быстро и легко, то с макияжем глаз возникают проблемы. Визажисты рассказали, как сделать стойкий свадебный мейкап.

Есть техника нанесения макияжа, которая поможет максимально зафиксировать пигмент и будет предотвращать скатывание теней в складки и мимические морщинки.

Прежде всего нужно подготовить кожу к нанесению макияжа: позаботиться о тщательной очистке и качественном увлажнении.

Далее следует нанести праймер – это средство выравнивает тон и создает так называемый барьер между кожей и косметикой, которая будет использоваться на следующем шаге макияжа. Лайфхак состоит в том, чтобы наносить праймер не кисточкой или спонжем, а сверхтонким слоем с помощью пальцев.

Качественный праймер выполняет несколько функций:

создает надежное основание для нанесения декоративной косметики;

защищает кожу от солнца или холода;

маскирует морщины, покраснение, раздражение и сыпь;

обеспечивает длительную стойкость макияжа.

Следующим шагом станет использование консилера и тонального основания. Далее следует нанести тени, а зафиксировать результат поможет прозрачная пудра или спрей для фиксации.

Ни один образ не будет завершен без акцента на ресницах. Можно использовать технику " mascara cocktailing ", которая заключается в использовании нескольких щеток для придания ресницам дополнительного объема, длины и четкости. Сначала следует нанести тушь с эффектом удлинения, имеющую более щепетильную формулу, а для второго слоя подойдет формула для увеличения объема или тушь с разделительной щеткой.

Визажисты также советуют попробовать накладные ресницы, приклеив несколько пучков на наружный уголок глаза.

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