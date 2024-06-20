Как сделать самостоятельно стойкий свадебный макияж: советы
Каждая невеста желает выглядеть непревзойденно в день свадьбы. Однако даже самый стойкий макияж может не выдержать летней жары. Независимо от того, хотите ли вы в день свадьбы иметь нежный и романтичный образ или стремитесь к ярким акцентам, важно позаботиться о качественном очищении и увлажнении кожи перед нанесением косметики.
Если подправить блеск или помаду можно быстро и легко, то с макияжем глаз возникают проблемы. Визажисты рассказали, как сделать стойкий свадебный мейкап.
Есть техника нанесения макияжа, которая поможет максимально зафиксировать пигмент и будет предотвращать скатывание теней в складки и мимические морщинки.
Прежде всего нужно подготовить кожу к нанесению макияжа: позаботиться о тщательной очистке и качественном увлажнении.
Далее следует нанести праймер – это средство выравнивает тон и создает так называемый барьер между кожей и косметикой, которая будет использоваться на следующем шаге макияжа. Лайфхак состоит в том, чтобы наносить праймер не кисточкой или спонжем, а сверхтонким слоем с помощью пальцев.
Качественный праймер выполняет несколько функций:
- создает надежное основание для нанесения декоративной косметики;
- защищает кожу от солнца или холода;
- маскирует морщины, покраснение, раздражение и сыпь;
- обеспечивает длительную стойкость макияжа.
Следующим шагом станет использование консилера и тонального основания. Далее следует нанести тени, а зафиксировать результат поможет прозрачная пудра или спрей для фиксации.
Ни один образ не будет завершен без акцента на ресницах. Можно использовать технику " mascara cocktailing ", которая заключается в использовании нескольких щеток для придания ресницам дополнительного объема, длины и четкости. Сначала следует нанести тушь с эффектом удлинения, имеющую более щепетильную формулу, а для второго слоя подойдет формула для увеличения объема или тушь с разделительной щеткой.
Визажисты также советуют попробовать накладные ресницы, приклеив несколько пучков на наружный уголок глаза.
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