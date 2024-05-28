Как сделать макияж с красной помадой на свадьбу: лайфхаки

Свадьба – одно из самых счастливых событий в жизни, и каждая невеста хочет выглядеть безупречно. Важно создать правильные акценты, поэтому пригодится насыщенный красный оттенок помады.

Визажистка из Lancôme Антония Базиль отметила, что красный пигмент – довольно серьезный риск на свадьбе. Помада может размазаться, например, от поцелуев или во время праздничного банкета, а постоянно бегать к зеркалу, чтобы обновлять макияж – сомнительное удовольствие. Эксперты рассказали, как сделать стойкий макияж с красной помадой.

Совет 1

Есть причина, почему невесты традиционно выбирают мягкие – нюдовые или розовые оттенки помады. Такие пигменты нуждаются в меньшем уходе, соответственно это означает меньше риска и стресса. Итак, если вы разрываетесь между удобством и яркостью, выберите компромисс: во время фотосессии и официальной части нанесите красную помаду, а на банкете подкрасьте губы светлым блеском.

Совет 2

Красная помада включает в себя целый спектр оттенков: от ярких, маковых, оранжево-красных до глубокого цвета марсала, граничащего с бордовым. Если вы знаете свой оттенок, отлично – вы точно будете уверены в своем образе. Но если нет, визажисты рекомендует попробовать поначалу поэкспериментировать с более темным вариантом.

"Темный красный – элегантный, классический и изящный цвет. Кроме того, на вечеринке темные оттенки будут выглядеть более современно и уместно, в то же время красиво освещая цвет лица", – подчеркнула Базиль.

Совет 3

Предварительно подготовьтесь к празднику. Протестируйте несколько оттенков помад. Проверьте, сохраняется ли текстура во время еды, не растекается ли при контакте с водой, как реагирует на камеру (идеальная красная помада в зеркале может выглядеть невыгодно в объективе). Никогда не соглашайтесь на то, что вам не совсем удобно. Это повлияет на вашу уверенность и вызовет ненужную тревогу.

Совет 4

Когда вы определитесь со своим оттенком, потренируйтесь наносить его. Соблюдайте четырехэтапный подход: нанесите соответствующую подводку на все губы (а не только на линии губ), нанесите помаду (желательно с устойчивой формулой) с помощью кисточки для губ. Далее очертите конец губ консилером с помощью кисточки для корректора. В конце сбрызните губы спреем для фиксации макияжа.

Совет 5

Не наносите губную помаду на внутреннюю часть губ, иначе вы получаете красный налет на зубах. Осторожно промокните губы салфеткой после каждого приема пищи или воды.

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