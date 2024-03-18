Как скрыть с помощью макияжа уставшие глаза: лайфхаки

В макияже нет ограничений и правил – это, прежде всего, сфера вашего самовыражения. Однако с помощью эффективных лайфхаков можно улучшить естественный тон кожи и скрыть усталые глаза.

Темные круги или мешки под глазами визуально прибавляют возраст. Визажисты рассказали, как замаскировать эти маленькие недостатки и выглядеть безупречно.

Подготовительный этап

Темные круги иногда тяжело перекрыть консилером. Этого средства будет недостаточно – участки бледно-фиолетового оттенка, вероятно, будут просматриваться даже после нанесения. Двойной густой слой консилера – тоже не вариант, так вы рискуете подчеркнуть морщинки и создать неестественный эффект.

Фиолетовым тонам противодействуют абрикосово-оранжевые оттенки. Нанесение корректора абрикосового оттенка на темные круги, а затем добавление немного консилера – один из самых действенных лайфхаков.

Качественный консиллер

После нанесения корректора недостаточно просто перекрыть его консилером. Использовать это средство следует на самом темном участке кругов под глазами (он, как правило, тянется четвертью круга от внутреннего уголка вниз). Визажисты советуют осторожно растушевать консилер безымянным пальцем. Не следует наносить корректор и консилер слишком близко к линии нижних ресниц.

Светлый лайнер

Темные подводки и тени могут сделать усталые глаза более тяжелыми и зрительно их уменьшить, но это не значит, что вы вообще не должны рисовать стрелки. Визажисты на съемочной площадке, чтобы расширить и пробудить область вокруг глаз, часто используют простой лайфхак, заключающийся в нанесении бежевого лайнера на нижнюю ватерлинию. Это создает иллюзию более широкого и более яркого взгляда.

Акцент на бровях

Простое расчесывание бровей помогает поднять область вокруг глаз, отводя акцент от участков сильной отечности. Используя чистую щеточку, расчешите брови вверх и поперек и закрепите результат тонированным гелем.

Хайлайтер

Еще один совет состоит в том, чтобы нанести небольшое количество сияющих средств на внутренний уголок глаза и на внешний край надбровной кости прямо под самой бровью. Светоотражающие свойства хайлайтера создадут иллюзию яркости, открывая глаза, чтобы нейтрализовать любой намек на усталость. Ключ к этой технике заключается в применении подхода "меньше – лучше". Вам понадобится совсем немного средства для природного сияния. Можно выбрать мерцающие пудровые тени на кремовой основе.

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