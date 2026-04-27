Как сделать прическу боб объемной за секунды: простой трюк

Обладательницам стрижки боб хорошо знакома ситуация, когда идеальная прическа внезапно теряет форму и выглядит плоской. Для решения этой проблемы не обязательно записываться в салон или тратить время на сложную укладку феном.

Современный тренд на "заправленный боб" доказывает, что достичь максимального результата можно всего лишь одним продуманным жестом, пишет myself. Этот метод не только визуально добавляет волосам густоты, но и делает образ более утонченным и завершенным.

Благодаря простоте исполнения, такой трюк станет идеальным решением для повседневного обновления имиджа.

Что такое "заправленный боб" и в чем его секрет

Это не новая техника стрижки, а интеллектуальный подход к стайлингу. Суть заключается в намеренном заправлении пряди волос за одно ухо. Такое простое движение полностью меняет геометрию прически: вместо хаотичного рассыпания, волосы приобретают структурированный и современный вид.

Преимущества для тонких волос

Для тех, кто борется с отсутствием объема, этот способ является настоящим спасением. Когда вы убираете волосы с одной стороны, основная масса визуально кажется гуще и плотнее. Кроме объема, этот трюк выполняет роль контуринга: он открывает лицо, делая акцент на скулах и линии челюсти, что добавляет образу выразительности.

Выбор пробора

Вариант пробора существенно влияет на финальное настроение вашей прически:

Центральный пробор: создает чистый, зеркальный и минималистичный образ. Это выбор для тех, кто стремится выглядеть элегантно и сдержанно.

создает чистый, зеркальный и минималистичный образ. Это выбор для тех, кто стремится выглядеть элегантно и сдержанно. Боковой пробор: добавляет волосам естественного движения у корней. Это лучший вариант для тонких волос, поскольку он мгновенно делает прическу более пышной и мягкой.

Как сделать объемный боб

Вам понадобится всего несколько секунд и минимум усилий:

Сформируйте пробор: выберите вариант посередине или сбоку в зависимости от вашего настроения. Заправьте прядь: аккуратно уберите волосы за ухо. Это сразу придаст виду актуальности. Фиксация (при необходимости): если волосы слишком шелковистые и выскальзывают, незаметно закрепите их маленькой заколкой за ушной раковиной. Для праздничного вида можно слегка подкрутить кончики внутрь круглой щеткой и нанести каплю лака легкой фиксации.

