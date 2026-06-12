Как сделать полноценный макияж с помощью одного средства: революционный лайфхак

Обычно утренний макияж состоит из множества этапов: тональная основа, бронзер, карандаш или подводка для глаз, тени, румяна, карандаш для губ и помада. Когда времени мало, такая рутина быстро превращается в настоящий вызов. Но новый бьюти-тренд предлагает гораздо более простое решение – заменить несколько средств одним универсальным продуктом.

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Полноценный макияж можно сделать всего одним коричневым карандашом – для глаз, век, губ, скул и даже легких веснушек. Именно на этом построен новый TikTok-тренд Brown Pencil Theory, который уже подхватили звезды, в частности Хейли Бибер, сообщает Myself.

Речь идет о так называемой Brown Pencil Theory, или"теории коричневого карандаша". Ее суть очень проста: вместо большой косметички используется один коричневый карандаш, которым можно подчеркнуть различные зоны лица.

Популярности тренду добавили и знаменитости. Например, Хейли Бибер в своих видео формата Get Ready With Me показывала, как создает целостный образ с помощью коричневого карандаша для губ. Идея заключается не в том, чтобы сделать яркий сложный макияж, а в том, чтобы мягко подчеркнуть естественные черты лица.

Главный секрет этого лайфхака – монохромность. Когда все акценты на лице выполнены в одной цветовой гамме, макияж автоматически выглядит более гармонично и естественно.

На самом деле сама техника не является абсолютно новой. Визажисты давно используют коричневые карандаши как универсальный инструмент: ими можно подчеркнуть глаза, затемнить складку века, очертить губы или создать легкий эффект скульптурирования. Но именно соцсети сделали этот прием массовым и превратили его в тренд.

Особенно хорошо Brown Pencil Theory вписывается в нынешнюю моду на минимализм в макияже. Бьюти-рутины становятся проще: меньше продуктов, меньше сложных шагов, больше естественности. Вместо многослойного макияжа все чаще выбирают легкие техники, которые не занимают много времени.

Еще одно преимущество этого тренда – он подходит даже новичкам. Поскольку весь макияж выполняется в одной гамме, риск ошибиться с оттенками значительно меньше. Нет резкого контраста между глазами, губами и скулами, а лицо выглядит собранным, но не перегруженным.

Как использовать коричневый карандаш в макияже

Для глаз карандаш можно нанести близко к линии роста ресниц и слегка растушевать. Такой эффект выглядит мягче, чем классическая черная подводка, и в то же время деликатно подчеркивает взгляд.

На веках коричневый карандаш может заменить тени. Достаточно нанести немного цвета на подвижное веко и растушевать пальцем или кистью. В результате получится легкий дымчатый эффект без сложной техники.

Для скул карандаш можно использовать в качестве очень мягкого контурирования. Проведите тонкую линию чуть ниже скул и хорошо растушуйте ее вверх. Так появится естественная тень без резких полос.

На губах коричневый карандаш поможет создать более четкий контур и визуально добавить объема. Его можно нанести по линии губ, а затем немного растушевать внутрь, чтобы результат выглядел мягче и естественнее.

Также коричневым карандашом можно поставить несколько легких точек на носу и щеках, имитируя веснушки. Главное – сразу растушевать их пальцем, чтобы они не выглядели нарисованными.

Какой карандаш выбрать

Для такого макияжа подойдет не каждый коричневый карандаш. Лучше всего выбирать продукт с кремовой текстурой, который легко наносится и хорошо растушевывается.

Важна и пигментация. Карандаш не должен быть слишком ярким или слишком бледным: идеальный вариант – средняя насыщенность, которую можно наслаивать постепенно.

Оттенок лучше выбирать нейтрально-коричневый, без слишком рыжего или серого подтона. Такой цвет легче адаптировать под глаза, губы и скулы.

Если карандаш будет слишком сухим, макияж может получиться пятнистым, а растушевка станет сложной.

OBOZ.UA писал, почему четкие линии на глазах проигрывают растушевке подводки.

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