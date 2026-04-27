Как сделать натуральный крем с коллагеном: за ночь лицо не узнать

С возрастом кожа постепенно теряет упругость и эластичность, ведь выработка коллагена естественно уменьшается. Именно поэтому многие люди ищут доступные способы поддержать ее красоту без дорогостоящих косметических процедур.

Одним из таких вариантов может стать домашний крем из натуральных ингредиентов. Он не заменит профессиональный уход, однако способен улучшить уровень увлажнения, сделать кожу мягче и свежее. В City Magazine поделились, как приготовить натуральный крем с коллагеновым эффектом в домашних условиях.

Почему коже нужна поддержка коллагена

Коллаген – один из главных белков, который отвечает за плотность, гладкость и упругость кожи. С годами его синтез замедляется, поэтому появляются сухость, мелкие морщинки и потеря тонуса.

Поддержать кожу помогают компоненты с антиоксидантными свойствами и увлажняющим действием. Именно поэтому натуральные средства на основе растительных экстрактов, масел и витаминов часто используют в вечернем уходе.

Ингредиенты для домашнего крема

Для приготовления небольшой баночки крема понадобятся:

свежая свекла столовая ложка кукурузного крахмала 70 мл розовой воды 2 столовые ложки семян льна столовая ложка миндального масла 10 капель масла жожоба

По желанию можно добавить:

чайную ложку глицерина для дополнительного увлажнения

3-5 капель витамина Е в качестве антиоксидантного компонента

Как приготовить крем

Очистите свеклу, натрите ее на мелкой терке и отожмите сок через марлю или сито. В небольшой кастрюле смешайте свекольный сок, розовую воду и крахмал. Поставьте на средний огонь и постоянно помешивайте до загустения массы.

В отдельной емкости залейте семена льна небольшим количеством воды и доведите до кипения. Варите 4-5 минут до образования густого геля, после чего процедите.

Когда обе смеси остынут, соедините их в одной миске. Добавьте миндальное масло и масло жожоба, хорошо перемешайте до однородности. Переложите крем в стерилизованную стеклянную баночку и храните в холодильнике не дольше семи дней.

Как правильно использовать

Наносите крем вечером на очищенную кожу лица и шеи тонким слоем. Легкими массажными движениями распределите средство по коже до полного впитывания.

Из-за наличия свекольного сока крем может оставлять легкий розовый оттенок, поэтому стоит наносить его умеренно. Утром смойте теплой водой и используйте привычные средства ухода. Не забывайте о солнцезащитном креме с SPF.

Чем полезен этот крем

Каждый ингредиент выполняет свою функцию:

свекла содержит антиоксиданты и освежает вид кожи;

розовая вода тонизирует и успокаивает;

льняной гель обеспечивает увлажнение;

миндальное масло смягчает;

масло жожоба хорошо сочетается с естественным липидным барьером кожи;

крахмал создает нежную кремовую текстуру.

Важные предостережения

Перед первым использованием обязательно сделайте тест на аллергию: нанесите небольшое количество крема на кожу руки или за ухом и подождите 24 часа. Если появилось раздражение, зуд или покраснение, средство использовать не стоит.

Особенно осторожными следует быть людям с очень чувствительной кожей, розацеа, экземой или поврежденным кожным барьером.

