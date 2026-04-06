Никогда не используйте такой солнцезащитный крем: обратите внимание на символ на упаковке

Если вы планируете насладиться солнцем этой весной, обязательно следуйте одному важному предупреждению на бутылке солнцезащитного крема, чтобы защититься от рака кожи.

В видео, опубликованном в социальных сетях экспертами по вопросам защиты прав потребителей Which?, было обнаружено, что на обороте бутылок с солнцезащитным кремом есть важная информация о том, как долго их можно использовать после открытия.

Поэтому, если вы достаёте бутылку из шкафа, которую открыли в прошлом году, вам нужно проверить символ, чтобы убедиться, что ею всё ещё можно пользоваться, иначе вы рискуете навредить коже.

Эксперты призывают людей обращать внимание на символ на своем солнцезащитном креме, который выглядит как небольшой контейнер с открытой крышкой. Этот символ будет содержать цифру и букву "M" внутри, например, "8M" или "12M".

Этот символ называется символом срока годности после открытия (PAO) банки, и он сообщает людям, как долго можно безопасно использовать косметическую продукцию после ее открытия.

Однако, бывает трудно точно вспомнить, когда вы открыли свой солнцезащитный крем или увлажняющий крем, поэтому эксперты предложили простой лайфхак, который поможет вам запомнить – используйте перманентный маркер, чтобы написать дату на бутылке, когда вы ее открываете.

Если вы это сделаете, то точно будете знать, когда продукт был открыт, поэтому, когда вы собираетесь нанести солнцезащитный крем после месяцев неиспользования зимой, вы сможете легко определить, не истек ли срок годности еще не исчерпан.

Хотя использование просроченного солнцезащитного крема само по себе не обязательно вредно, ингредиенты, которые помогают защитить кожу от солнца, могут потерять свою эффективность, а это означает, что вы можете получить солнечный ожог, даже если считаете, что вы в безопасности.

