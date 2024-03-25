Как сделать макияж 'смоки айз' на зрелой коже: советы

Принято считать, что с годами следует постепенно отказываться от яркости в макияже и некоторых приемов нанесения мейкапа. В частности, под это правило пытаются подвести тени для век и технику "смоки айз". Профессиональные визажисты с этим категорически не согласны.

Да, для зрелой кожи придется несколько подкорректировать технику нанесения теней. И OBOZ.UA выяснил, как именно. Главная хитрость состоит в том, как вы будете работать со складкой верхнего века. А вот от ярких или насыщенных цветов отказываться совсем не обязательно.

Первым шагом в создании безупречных "смоки айз" является нанесение праймера. С возрастом кожа становится более сухой и пигментированные и сухие средства на ней держатся хуже. Потому необходима такая подготовка.

Далее определите, где именно у вас находится складка верхнего века. Для этого посмотрите прямо в зеркало с расслабленным лицом. Особенно важно не поднимать брови – именно это движение смещает складку больше всего.

Когда найдете то самое место, которому так нужно ваше дополнительное внимание, нанесите туда немного теней. Они должны быть немного темнее цвета вашей кожи. Это создаст эффект задымления, который делает смоки столь привлекательными.

Следующий шаг – это создание акцента во внешнем уголке глаза с помощью карандаша или темных теней. С возрастом в этой зоне кожа провисает и ровно растянуть цвет становится очень сложно. Поэтому необходимо изменить подход к оформлению этой зоны. Сделайте это так: от последней ресницы во внешнем углу прорисуйте коротенькую линию вверх. Не тяните ее в сторону хвостика брови. Можно сделать такую стрелку под небольшим углом, но отклонение должно быть действительно не резким. Определите свою оптимальную линию самостоятельно, ведь форма глаз у всех разная и универсального совета здесь быть не может. Немного поэкспериментируйте и вы найдете свой вариант.

Далее проведите от конца этой стрелки еще одну линию до края века. В этот раз точка соприкосновения должна пролегать над серединой зрачка, когда вы смотрите вперед. Или и ближе к переносице – опять же, выбирайте вариант, который нравится вам больше всего. В результате должен получиться треугольник, который нужно заполнить цветом. Цвет выбирайте темнее того, каким вы заполняли складку. Вы должны в итоге получить вытянутый уголок глаза, как у классических смоки айз.

Далее останется растушевать этот треугольник, чтобы создать эффект растяжения цвета, нанести лайнер на верхнее веко с минимальной стрелкой во внешнем уголке и накрасить ресницы. Образ, который будет выглядеть гармонично на зрелой коже, готов.

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