Морщинки под глазами исчезнут через 5 секунд: спасительный лайфхак с макияжем

Макияж – это сфера, где не существует жестких правил, а большинство советов направлены на подчеркивание природной красоты. Желая скрыть возрастные изменения, женщины часто совершают распространенную ошибку – наносят слишком много консилера под глаза. Густое средство забивается в складки на коже, и морщинки становятся еще более заметными.

В сети набирает популярность интересный лайфхак. Издание The Sun рассказало, как скрыть морщинки с помощью макияжа в считанные секунды.

На самом деле это достаточно бюджетная и доступная рекомендация. Вам понадобятся только светло-коричневые матовые тени и кисточка для нанесения.

Эксперт по мейкапу Джессика Браун поделилась быстрым пятисекундным трюком, чтобы скрыть тонкие морщинки под глазами. Это экспресс-лайфхак, требующий использования только кистей и палетки из вашей косметички.

Возьмите тонкую кисточку и нанесите небольшое количество матовых теней светло-коричневого оттенка. Проведите линию от наружного угла глаз к внутреннему, не подходя к ватерлинии на нижнем веке. Этот простой лайфхак с помощью игры света и тени поможет скрыть небольшие морщинки и сделает глаза визуально больше.

Нанесение светлых теней на нижнее веко поможет сделать взгляд более выразительным и подчеркнет естественную красоту.

Кстати, темные круги под глазами довольно трудно перекрыть консилером, ведь участки бледно-фиолетового оттенка, вероятно, будут просматриваться даже после нанесения. Двойной густой слой консилера – тоже не вариант, так вы рискуете подчеркнуть морщинки. Как замаскировать темные круги – читайте в материале.

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