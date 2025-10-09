Как сделать макияж как у звезд дешевой тушью: есть несколько секретов

Если взглянуть на рекламу туши для ресниц, можно увидеть очень красивую картинку и обещания, что ваши ресницы будут выглядеть, как накладные, или приобретут невероятный объем и длину за одно применение продукта. Но почему же тогда в реальности при повседневном нанесении макияжа все не так?

Профессиональные визажисты утверждают, что все дело в том, как именно мы применяем тушь. О главном их лайфхаке рассказало издание City Magazine. Его эксперты советуют закладывать больше времени на нанесение туши и запастись терпением.

Практически все продукты для ресниц, какой бы ни была их цена, имеют практически одинаковую формулу. Поэтому накраситься роскошно даже дешевой тушью вполне возможно. Главный трюк заключается в том, чтобы наносить ее слой за слоем примерно 50 раз. Именно так, 50 взмахов тушью по верхним ресницам и, если хотите достичь по-настоящему драматического эффекта, 50 по нижним.

Звучит, как нечто чрезмерное. Однако каждый слой в таком случае добавляет слой цвета, разделяет и текстурирует ресницы, пока они не превратятся в картинку из рекламы, не станут густыми и объемными. То есть работает не сама тушь, а густота ее нанесения.

Каждый слой туши действует как строительный блок. Первый удлиняет, второй делает волоски более объемными, третий разделяет — и так далее. К двадцатому взмаху ваши ресницы начинают приобретать вид накладных. А к пятидесятому вы получаете образ, который можно смело сравнивать с наращенными. И все это без клея, без дорогих процедур и без компромиссов.

Важный нюанс – нужно придерживаться правильного ритма нанесения. Проведите щеточкой по ресницам от корней до кончиков, слегка прочесывая их из стороны в сторону для равномерного распределения продукта. Если ресницы начинают слипаться, возьмите чистую щеточку и осторожно расчешите их. Это сохранит выразительность и поможет избежать появления пресловутых "паучьих лапок".

Некоторые визажисты советуют также комбинировать разные типы продукта. Так первый слой лучше наносить тушью, разделяющей ресницы, а последующие – средством для создания объема.

