Как сделать лицо более изящным: секрет контурирования

Многие женщины расстраиваются из-за наличия у себя так называемого "второго подбородка". У нас есть для них две хорошие новости. Первая: чаще всего это просто небольшая складка кожи, которая возникает из-за особенностей строения лица, а не из-за веса. Вторая: ее можно скрыть макияжем.

Правильную технику нанесения контуринга на эту зону показала в своем TikTok профессиональная визажистка Мелисса Мердик. Ее метод помогает создать естественное затенение зоны и сделать лицо более изящным без видимых переходов цвета.

Что вам понадобится для выполнения этой техники контуринга:

пудровый бронзатор, немного темнее вашего тона кожи;

кремовый контур;

маленькая кисточка для пудры.

С их помощью вы сможете создать эффект градиента вдоль вашей челюсти, что придаст вашему лицу более естественно скульптурированный вид по сравнению с другими методами контуринга. Но придется проявить немножко терпения, ведь выполнение этой техники требует определенного времени.

Первый шаг – это нанесение бронзера. Возьмите свой бронзер и маленькую кисточку для сухих продуктов, и начните наносить его вдоль всей нижней части вашего лица. Подведите бронзер прямо к месту, где начинается ваша челюсть. А затем растушуйте продукт в направлении шеи. "Это очень важно для создания градиента. Мы же не хотим просто пятна здесь. Поэтому, не до самого низа шеи, а просто растушевывая края бронзера, а затем делая то же самое вверх, чтобы все края были слегка растушеваны", – объяснила Мелисса.

Когда бронзер будет хорошо растушеван, время добавлять кремовый контур. Здесь важно точное нанесение. Блогер рекомендует наносить кремовый контур прямо под линией подбородка. Проведите стиком тонкую линию вдоль челюсти, а затем растушуйте продукт так же и в тех же направлениях, что и бронзер.

Главная хитрость этого приема заключается в тщательной растушевке. Проведенная линия не должна быть видимой, она должна напоминать естественную тень. Для этого нужно найти идеальный баланс между использованием достаточного количества продукта и правильной его растушевкой. Чтобы достичь его, вероятно, придется несколько раз потренироваться, но результат точно будет стоить вложенных усилий.

