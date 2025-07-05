Как сделать летний гардероб 'более французским': какую одежду добавить

Если вы поклонница эстетики французского стиля, лето – лучший сезон, чтобы воплотить ее в своем гардеробе. Именно летом парижанки словно переносятся мысленно на юг Франции, где легкость, изящество и простота становятся главными правилами стиля.

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Образы остаются минималистичными, но не скучными – с изюминкой, шармом и женственностью. Эксперты назвали восемь элементов, которые превратят даже самый простой наряд в настоящую french girl.

Капри

Самый горячий ретро-тренд этого лета – это элегантные капри, вдохновленные образом Брижит Бардо. Они идеально сочетаются с туфлями на низком каблуке или мюлями. Добавьте белую рубашку – и вы уже выглядите так, будто прогуливаетесь по Сент-Тропе.

Платья-халтеры

Платье с вырезом halter – любимая форма француженок, ведь она одновременно женственная, обольстительная и ненавязчивая. В 2025-м эта форма снова на пике популярности. Выбирайте натуральные ткани и пастельные цвета – это придаст образу той небрежной элегантности, которой так славятся парижанки.

Красные балетки

Универсальный акцент, который мгновенно делает образ более живым – это красные балетки. Они выглядят элегантно с джинсами, шортами или даже платьем-комбинацией. Француженки не боятся ярких деталей – главное, чтобы они были изящными.

Белые топы

Вы не сможете представить французский летний гардероб без белых топов. Рюши, кружево, тонкие бретели или воздушный крой – все это работает. Носите с льняными брюками, шортами или той же белой юбкой. Больше белых топов – больше возможностей для стильных образов.

Принт в горошек

Принт "в горошек" – это вечная классика, которую французские женщины носят с удовольствием, особенно летом. Платье в мелкий горох, юбка или топ – неважно, главное, чтобы силуэт был изящным, а образ – гармоничным.

Обувь Mary Jane

Модель Mary Jane с круглым носком и ремешком – обувь, которую француженки носят круглый год. Но летом они выбирают облегченные варианты: на блочном каблуке, с открытой пяткой или в светлых тонах. Особенно хорошо смотрятся с платьем в клетку.

Белые юбки

Француженки давно поняли: белая юбка – это основа множества образов. Неважно, льняная ли это льняная мини, шелковая миди или романтичная макси – главное, чтобы ткань "дышала", а силуэт был легким. Добавьте красные балетки – и образ готов.

Сумка-тоут из рафии

Сумки из рафии – не просто тренд, это стиль жизни. Француженки берут их с собой на рынок, в кафе, на прогулку в парке или даже в офис. Самая модная форма – тоут: он вместительный, легкий и добавляет вашему образу нотку южного лета, даже если вы в центре мегаполиса.

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