Горячие тренды: какие принты модны этим летом

Существуют вечные принты, которые никогда не выходят из моды, например шотландский тартан, хищный леопард или романтичный горошек. А есть варианты, которые меняются сезон от сезона и побуждают нас к экспериментам с одеждой.

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Какие именно принты являются наиболее трендовыми летом 2025 года, разбирались эксперты издания Who What Wear. Они отметили возвращение абстрактного принта Пуччи, который был особенно модным в 1960-е гг. Но не только им ограничена мода этого лета. Вот пять вариантов, которые точно стоит добавить в свой гардероб в текущем сезоне.

Принт Пуччи

Комбинация ярких абстрактных пятен и полос – вот что представляет собой иконический принт Пуччи. Он громкий и броский, но при этом не отсылает ни к одному конкретному бренду. Чтобы принт Пуччи стал центром привлечения внимания в вашем образе, сочетайте его с простыми базовыми вещами, такими как белая футболка, классический топ или легкие льняные брюки. Носите его на всем – от купальников до платьев

Выразительные полосы

Полоски в той или иной форме можно увидеть в модных коллекциях любого сезона, но этим летом они стали выразительными, как никогда. Выбирайте контрастные, заметные, широкие полосы на любых вещах – от свободных рубашек до трикотажных платьев и боксерских шорт. Направление может быть какое угодно: вертикальное, горизонтальное и даже диагональное, а сочетание цветов – от простого монохрома до безумного разноцветья. Несмотря на свою простоту, полосатый принт производит впечатляющий эффект. А для его удачной стилизации нужно совсем немного усилий.

Игривый горошек

Если вы всю жизнь избегали принтов, а теперь хотите попробовать, горошек – идеальный вариант, чтобы начать. Он достаточно сдержанный, чтобы легко комбинироваться с другими вещами, но при этом вполне яркий, чтобы быть заметным. Горошек добавляет игривый акцент к любому наряду. Для более собранного вида используйте цвет горошин, как ориентир для остальных вещей в вашем образе.

Простая клетка

Этот принт еще называют Gingham Checks. Он отсылает к стилю кантри и в первую очередь напоминает о покрывалах для пикников и дачных скатертях. Но такая клетка может быть весьма стильной, особенно если она выполнена в нейтральных цветах. Поскольку это относительно насыщенный узор, делайте образ в целом минималистичным с монохромными оттенками и простыми аксессуарами.

Графические цветы

На смену россыпи лепестков и мелким цветочкам в этом сезоне приходит выразительное графическое изображение цветов на одежде. Цветок на вашей футболке, юбке или платье может быть даже один, но большой, яркий и очень заметный. Несмотря на то, что такой принт занимает немало места на вещи, он все же ощущается, как минималистичный. При стилизации подобных вещей, выбирайте простые аксессуары и выделяйте ключевые оттенки из принта для целостного вида.

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