Как сделать легкий макияж и скрыть все недостатки кожи: действенная техника 'микромаскировка'

Макияж помогает людям не только выглядеть лучше, но и чувствовать себя увереннее. Однако не всегда есть время и возможность его сделать.

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В современном ритме жизни мы часто ищем быстрые и эффективные способы красоты с минимальными усилиями. Поэтому визажист Ким Кардашьян Марио Дедиванович поделился действенной техникой под названием "микромаскировка".

Этот способ позволяет скрыть все недостатки кожи, делая лицо свежим и ухоженным. Однако при этом вам не придется тратить время и усилия для того, чтобы наносить тональный крем. В результате вы будете выглядеть натурально, но безупречно.

Микромаскировка

Все, что вам понадобится, чтобы быстро улучшить свой внешний вид, приложив минимумом усилий, – это консилер. С помощью этого продукта вы можете выровнять тон кожи за считаные секунды.

Нанесите несколько капель консилера на те участки, где есть покраснение, пигментные пятна, синяки под глазами и т.д. Затем осторожно растушуйте его – и все. Одного этого продукта будет достаточно, чтобы получить идеальный тон кожи.

Дедиванович является поклонником микромаскировки. Он наносит консилер с помощью тонкой кисточки по всему лицу звезды и растушевывает его, не сильно нажимая на кисть.

Также визажист советует выбирать оттенок консилера, максимально приближенный к цвету вашей кожи, а не светлее. Наконец, ищите текстуру косметики, которая будет лучше всего сочетаться с текстурой вашей кожи.

Избегайте слишком жирных маскировочных средств, поскольку они сделают участки лица, на которые вы нанесли корректор, блестящими и заметными. Лучше выбирайте продукт с матовым финишем.

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