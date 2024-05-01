Как сделать идеальный свадебный макияж: советы и запреты

Независимо от формата и масштаба свадьбы, каждая невеста знает – макияж, который она сделает в этот день очень важен. Он будет зафиксирован на всех свадебных фото и точно станет частью ваших воспоминаний.

Но выбрать стиль и цветовую палитру и даже визажиста, который не испортит образ, бывает непросто. OBOZ.UA поинтересовался советами экспертов, которые знают, как правильно подготовиться к свадебному макияжу и при этом не потратить слишком много времени и нервов.

Как выбрать визажиста

Как правило, свадебный макияж доверяют делать профессионалу – мало какая невеста занимается этим самостоятельно. Поэтому подойдите к поиску визажиста ответственно. Во-первых, тщательно изучите его соцсети, где представлены готовые работы. Предпочтение отдавайте не фотографиям (их легко подретушировать), а видео, где будут видны все нюансы макияжа.

Обязательно сходите познакомиться с избранным визажистом лично. Человек должен быть совместим с вами энергетически. Если, например, вы любите готовиться к важным моментам в тишине, а человек, который красит вас, болтлив, это может испортить вам настроение с самого утра.

И обязательно читайте отзывы о визажисте. Действительно хорошего специалиста будет заметно по этим отзывам. Так же, как действительно плохого.

Как подготовить лицо

Ни один визажист не выполнит вам идеальный мейк, если вы не сделаете все, чтобы подготовить свое лицо к важному дню. По-хорошему, подготовку следует начинать за 6-12 месяцев до выдающейся даты. Подберите уход, который сделает вашу кожу сияющей. Если вы сделаете это за несколько недель или дней, то можете столкнуться с аллергической или другой нежелательной реакцией, которую трудно будет скрыть даже под толстым слоем консилера.

Кроме, собственно, ухода, следуйте этим советам:

пейте достаточно воды, чтобы ваша кожа была увлажненной изнутри;

ешьте больше овощей и зелени – здоровое пищеварение отражается и на состоянии кожи;

обязательно смывайте все косметические средства вечером и не забывайте о регулярном уходе;

высыпайтесь.

Что сделать в канун дня свадьбы

За несколько дней до пробного макияжа, придайте желаемую форму бровям. А затем обновите ее накануне свадьбы. Брови называют едва ли не основным акцентом в образе, от которого зависит очень многое. Поэтому они должны быть ухоженными.

Обязательно сделайте пробный макияж. Только так вы можете узнать, что вам подходит, что нравится и как вам будет удобно. Также у вас будет время, чтобы внести все правки.

Постарайтесь записаться на пробный макияж, пробную прическу и примерку свадебного платья в один и тот же день. Так вы сможете полностью оценить, как будете выглядеть в день свадьбы.

Чего делать точно нельзя

Не откладывайте пробный макияж на последнюю минуту. Договаривайтесь с визажистом как можно раньше, чтобы вам точно нашлось место в его графике.

Не экономьте на свадебном макияже. Это событие, которое вы будете вспоминать всю жизнь, поэтому образ должен быть безупречным. Для этого вам потребуется больше времени на подготовку. А еще – более дорогие и качественные продукты. Все это, конечно, скажется на финальном ценнике.

Не экспериментируйте с цветовой гаммой и стилем мейка. Классический элегантный макияж в естественных цветах отлично сочетается с любым образом невесты. К тому же не выйдет из моды. И через много лет ваши свадебные фото будут иметь все тот же стильный вид.

Не соглашайтесь на цвета и приемы, которые вызывают дискомфорт. Сколько бы вас ни убеждали подруги или визажист, что красная помада вам очень подходит, вы не ощутите радость от свадьбы, если будете все время думать, не растеклась ли она. Такое беспокойство, конечно, отразится и на фото и видео свадебного приема. Поэтому ставьте свой комфорт во главу угла.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как сделать идеальный макияж на каждый день методом "трех пальцев".

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