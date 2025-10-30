Как сделать идеальный макияж глаз подводкой: лайфхаки

Как ни крути, а глаза – это то, на что мы в первую очередь обращаем внимание в любом человеке. Именно поэтому выделение глаз считаются главным приемом в макияже.

Но подводку тоже нужно применить правильно. Если переборщить с косметикой или нанести неподобающим образом, она визуально уменьшит вам глаза. А небрежно примененная – легко размажется. Как наносить подводку так, чтобы она имела идеальный вид и прекрасно держалась в течение дня, у профессиональных визажистов расспросило издание News24. И вот какими лайфхаками поделились эксперты.

Трюк с невидимой подводкой

Наносить лайнер можно только на верхнее веко – на слизистую или в пространство между ресницами. Так вы получите эффект существенно более густых ресниц без фактического подведения глаз. Это тоже весьма эффективный прием. Особенно удачно он работает с естественными нюдовыми макияжами.

Хотите стрелки – возьмите ложку или скотч

Каждый, кому хоть раз приходилось рисовать стрелки, знает, какая это нелегкая задача – сделать все ровно и нигде ничего не размазать. Хотите упростить себе задачу? Наклейте во внешнем уголке глаза маленькую полоску скотча или приложите туда ложку. Они послужат вам "линейкой" для рисования стрелок. Бонус – вам не придется подправлять результат ватной палочкой.

Акцент на внутренний уголок

Добавьте маленький треугольник или штрих подводкой во внутреннем уголке глаза. Это приподнимает и удлиняет глаз, добавляя мягкий край к драматическому или минималистичному макияжу.

Обратная подводка глаз

Обычно мы рисуем стрелки на верхнем веке. Но попробуйте вывести ее на нижнее и сформировать видимый хвостик. Такой образ придает дерзкого вида. Но может не подойти тем, у кого внешние уголки глаз от природы опущены вниз. В конце концов, перед тем, как наносить такой макияж "в люди", всегда можно потренироваться дома.

Дымчатая стрелка с тенями для век

Замените жидкую подводку или карандаш тенями для век и угловой кистью. Нанесите линию нужного вам цвета – от черного или коричневого до любого яркого. А дальше растушуйте эту линию, чтобы получить мягкую, легкую и "пудровую" стрелку.

