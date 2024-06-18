Как сделать губы пухлыми и сочными: советы для макияжа 40+

Одно из самых больших возрастных изменений внешности, которые становятся заметными после 40 лет, это опущение уголков рта. Лицо становится более суровым и уставшим из-за этого, однако исправить такую особенность поможет макияж.

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Интересный лайфхак предложила в своем TikTok визажистка Эрика Тейлор, которая дает советы по уходу за зрелой внешностью. Она показала, как наносить лайнер для губ довольно необычным способом. Этот метод позволяет не только визуально приподнять уголки губ, но и сделать уста более пухлыми.

По словам Эрики, чтобы сделать макияж губ, вам понадобится дополнительный длинный предмет. Лучше всего брать карандаш в тонком футляре. Его нужно зажать губами в горизонтальном положении. Держа карандаш таким образом, нанесите подводку на верхнюю и нижнюю губу. Это позволит прорисовать контур, не доходя до уголков.

Следующим шагом возьмите небольшую кисточку для растушевки и сделайте линию мягкой и пудровой. Таким образом вы сделаете губы визуально более пухлыми.

Напоследок нанесите увлажняющую помаду с сатиновым финишем. Она поможет наполнить губы, сделать их сияющими и соблазнительными.

Как показала визажистка, этот лайфхак работает не только с нюдовыми цветами. Она аналогичным образом нанесла красную помаду. Отсутствие акцента на уголках губ сделало и такой выразительный макияж эффектным, а контуры рта более подтянутыми.

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