Как сделать, чтобы волосы долго не жирнились: секреты парикмахеров

Проблема быстрого жирнения волос знакома многим людям независимо от типа кожи или длины прически. Чрезмерное выделение себума может быть связано как с физиологией, так и с неправильным уходом.

Парикмахеры и трихологи обращают внимание на важность режима мытья. Эксперты рассказали, как сделать, чтобы волосы дольше не жирнились.

Поможет ли сухой шампунь

Одно из самых недооцененных средств – сухой шампунь. Большинство использует его утром, когда корни уже жирные. Парикмахеры советуют другое решение: наносите сухой шампунь вечером, перед сном. За ночь он впитает избыток себума, и утром волосы будут значительно свежее и объемнее. Это позволяет отложить мытье головы на несколько дней без ущерба для внешнего вида.

Как правильно пользоваться феном

Распространенное мнение, что фен вредит волосам, не совсем корректно. Если сушить только корни, теплый воздух уменьшает влажность кожи головы и предотвращает быстрое жирнение.

Длину волос лучше оставлять высыхать естественным путем – это защищает кончики от пересушивания и ломкости. Такой баланс положительно влияет и на внешний вид, и на здоровье волос.

Нужна ли шапочка для душа

Даже если вы не моете голову, обычный душ может испортить результат. Горячий пар активирует сальные железы, и волосы быстрее теряют свежесть. Именно поэтому парикмахеры советуют использовать шапочку для душа. Это простое решение позволяет сохранить чистоту волос еще на один–два дня безо всяких дополнительных процедур.

Почему не стоит постоянно касаться волос руками

Постоянное поправление прически – одна из самых распространенных причин быстрого загрязнения волос. Руки переносят на кожу головы себум, пыль и бактерии. Чем чаще вы касаетесь волос, тем быстрее они жирнеют. Простое решение – выбирать прически, которые минимизируют контакт рук с корнями.

Какие прически скроют жирные волосы

Гладкий низкий хвост с центральным пробором

Лаконичный вариант, который будет опрятным и уместным даже в деловой среде. Легкий стайлинг скрывает жирные корни.

Высокий пучок с объемом

Прическа, которая маскирует жирность и добавляет текстуры. Несколько прядей возле лица создают эффект непринужденности.

Французские косы или одна боковая коса

Косы хорошо скрывают неровности и добавляют структуры. Дополнительный бонус – естественные волны после расплетения.

Частое мытье головы может приводить к пересушиванию кожи, а это, в свою очередь, стимулирует еще более активную выработку себума. В результате формируется замкнутый круг. Выход – не в радикальных средствах, а в грамотной рутине: правильный тайминг, защита от влаги и минимизация механического воздействия.

