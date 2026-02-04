Как приподнять уголки глаз после 40: действенный трюк от визажиста

После 40 лет макияж глаз часто требует совсем другого подхода, чем в более молодом возрасте. Изменения кожи, потеря упругости и появление мелких морщинок могут затруднять нанесение подводки. То, что раньше выглядело эффектно, теперь иногда подчеркивает усталость взгляда.

Видео дня

Именно поэтому многие женщины отказываются от стрелок, опасаясь тяжелого или опущенного эффекта. Впрочем, профессиональные визажисты уверяют: от подводки не стоит отказываться полностью. Главное – знать правильную технику.

Начните с линии ресниц, а не со стрелки

Один из ключевых принципов макияжа после 40 – работа непосредственно по линии роста ресниц. Визажистка Эрика Тейлор советует использовать тонкий карандаш и наносить его максимально близко к ресницам, не выходя выше. Такой подход позволяет создать аккуратную основу без перегрузки века. Важно не натягивать кожу во время нанесения, ведь это может привести к неровным линиям. Вместо этого лучше слегка прижимать карандаш, двигаясь мелкими штрихами. Это обеспечивает мягкий и естественный результат.

Акцент на внешнем уголке для эффекта лифтинга

Основной секрет приподнятого взгляда – правильная работа с внешним уголком глаза. С возрастом он имеет тенденцию визуально "опускаться", что делает глаза печальными. Вместо удлинения стрелки вбок, визажистка советует лишь немного утолстить линию именно в этом месте. Такой прием меняет направление взгляда и создает иллюзию легкого подтягивания. Чтобы избежать резкости, линию стоит слегка растушевать. Для этого подойдет небольшая скошенная кисточка, которая смягчит контуры.

Как работать с жидкой подводкой после 40

Тем, кто предпочитает жидкую подводку, эксперты советуют изменить технику нанесения. Вместо сплошной линии лучше использовать легкие прижимные движения. Такой метод помогает контролировать толщину и избежать растекания по текстурированной коже. Во внешнем уголке достаточно слегка направить линию наружу, не создавая классического "кошачьего глаза". Результат выглядит аккуратно и современно. При этом взгляд остается открытым и свежим.

Почему минимализм работает лучше всего

Подход, предложенный визажистом, доказывает: в макияже после 40 лет меньше – значит лучше. Легкий акцент вдоль ресниц и деликатное поднятие уголка дают гораздо более естественный эффект, чем графичные стрелки. Такая техника не перегружает веки и не подчеркивает возрастные изменения. Она подходит как для ежедневного макияжа, так и для особых случаев. Небольшая корректировка техники способна существенно изменить вид. Как говорят профессионалы, это не полноценная стрелка, а едва заметный штрих, который работает на более молодой взгляд.

OBOZ.UA предлагает узнать о способах сделать глаза больше и выразительнее с помощью макияжа.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.