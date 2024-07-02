Как сделать, чтобы лицо с тональной основой не было сухим: гениальный лайфхак

Тональный крем может создавать ощущение сухости на лице, особенно в холодную погоду и при низкой влажности воздуха. Это сказывается и на состоянии макияжа в целом – тон ложится недостаточно равномерно, выглядит сухим и может начинать растрескиваться.

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Однако существует трюк с использованием праймера, который поможет полностью решить эту проблему. OBOZ.UA раскрывает профессиональные секреты визажистов.

Что такое праймер

Праймером называют такой продукт для макияжа, который не содержит пигментов, но в нем часто можно найти качественные увлажняющие компоненты. Продукт разглаживает рельеф кожи, заполняет неровности и позволяет сбалансировать ее жирность. Следовательно, он обладает всеми качествами, необходимыми для того, чтобы решить проблему сухости тона, даже если у вас комбинированная кожа и на Т-зоне выделяется слишком много жира.

Как воспользоваться праймером для увлажненного вида лица

Обычно этот продукт наносят под тональную основу. Он позволяет ей ложиться максимально гладко и вдобавок делает более стойкой. Однако вы можете добавить каплю средства непосредственно в тон. Такое смешивание позволяет исправить проблему сухости, даже возникающей из-за экстремальных погодных условий.

Итак, примените праймер перед нанесением тона, а затем смешайте каплю продукта с тональным кремом и нанесите на кожу. Более того, вы можете воспользоваться праймером вместо хайлайтера, особенно если ваш продукт имеет легкий шимерный блеск.

В целом, для этого метода лучше всего подходят осветитляющие праймеры, потому что они обычно гладкие по текстуре, хорошо растушевываются и отлично взаимодействуют с тоном. Визажисты советуют наносить продукт с помощью плоской кисти кабуки. Но можно обойтись и пальцами.

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