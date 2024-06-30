Как сделать идеальную контурировку лица: метод треугольника

Макияж поможет подчеркнуть природную красоту и сделать выразительные акценты. С помощью техники контурирования можно даже визуально изменить форму лица и скрыть некоторые недостатки.

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В сети набирает популярность так называемый "метод треугольника". Вам понадобится консиллер, румяна и хайлайтер.

Смысл качественного макияжа, прежде всего, в его простоте. Мало кто имеет возможность тратить часы перед зеркалом, чтобы создать профессиональный макияж. Приобретая только три средства – консилер, румяна и хайлайтер вы сможете подчеркнуть скулы и визуально омолодить лицо.

Начать нужно с линии контура во впадине щеки. Далее нанесите румяна, но вместо того чтобы разводить их параллельно контуру, создайте условную сторону треугольника, поворачивая линию под углом к виску. Наиболее противоречивая часть этого лайфхака заключается в следующем шаге, когда хайлайтер растушевывается так, чтобы заполнить треугольник между контуром и румянами.

Неважно, разместите ли вы консилер точками или линиями, если он находится между двумя другими средствами. Смешивать три линии не нужно. Просто с помощью пушистой кисточки растушуйте их и вы получите удивительно скульптурные и сияющие щеки.

Даже если вам не удастся создать идеальную треугольную форму, не расстраивайтесь. В конце концов, макияж – это область для самовыражения. Вы не совершите ошибку, если разместите хайлайтер между румянами и контуром. По словам опытной визажисты Эрики Тейлор, такое расположение имеет уникальное преимущество перед более традиционными методами контурирования.

Этот метод создает эффект лифтинга, зрительно подтягивая лицо. Нанося хайлайтер прямо на скул между другими средствами, вы освещаете высокую точку лица и подчеркиваете контур в целом.

В целом, золотой стандарт контурной коррекции состоит в том, чтобы начать с контура впадины щеки, нанести румяна, а затем завершить хайлайтером, нанеся его ближе к глазам. Однако, поэкспериментировав с "методом треугольника" вы сможете оценить разницу и выбрать технику, наиболее подходящую к вашему типу лица.

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