Пять советов навсегда изменят ваш ежедневный макияж: станет как у профи

Все мы мечтаем о безупречном макияже, который подчеркнет нашу красоту и скроет недостатки. Однако порой его создание кажется настоящим искусством, доступным только профессионалам.

Часто в погоне за идеальным лицом мы тяготим наш макияж, делаем его искусственным или слишком заметным. К счастью, Refinery29 поделились пятью простыми, но действенными советами, которые помогут сделать ваш ежедневный макияж идеальным.

Природные веки

Обычно женщины используют слишком много косметики для того, чтобы скрыть темные круги под глазами. Однако наши веки не только имеют естественные складки, которые накапливают тональный крем и консилер, но и от природы имеют более темный или розовый оттенок, чем остальное лицо. Поэтому не воспринимайте это место так, словно там неровный тон кожи, который нужно замаскировать.

Сделайте так, чтобы естественный цвет век просвечивал сквозь макияж. Это будет выглядеть очень естественно и органично.

Помада как румяна

Кремовые румяна не нужны, если под рукой есть помада. Конечно – это не новая идея, но нужно выбрать правильный способ нанесения для того, чтобы не перегрузить легкое покрытие.

Для начала убедитесь в том, что у вас чистые руки, а затем нанесите немного помады на мягкую подушечку у основания ладони прямо под большим пальцем. Осторожно потрите ладони друг о друга, а затем приложите их к самым высоким точкам ваших щечек. В заключение, нанесите немного остатков помады на кончик носа.

Растушевка помады

Конечно, четкие губы – это красиво, но для легкого повседневного макияжа они не подойдут. Для начала нанесите помаду, как обычно, а затем возьмите небольшую кисточку для теней и осторожно проведите ей по верхней и нижней линии губ, чтобы размыть края.

Тушь с закрытыми глазами

Поначалу может показаться, что это нереально, но это не так.

Для начала закрутите ресницы специальными щипчиками, потом закройте глаз и чуть-чуть приподнимите бровь.

Таким образом, вы сможете осторожно накрасить ресницы и не переживать, что косметическое средство попадет вам в открытый глаз.

Кисточка

Не все кисточки для нанесения тонального основания одинаковы. Если вы хотите достичь плотного покрытия, например, для фотосессии, то лучше всего подойдет что-нибудь с плотной щетиной. Но если вам нужно выглядеть естественно и только перекрыть несколько мелких недостатков, подумайте о плоской кисти.

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