Как самостоятельно подстричь и выщипать брови: эксперты назвали ошибки, которых следует избегать

Форма бровей может оказать значительное влияние на выражение и красоту лица. Именно поэтому уход за ними – это важная часть ежедневной бьюти-рутины.

Идеально подкорректированные брови могут придать вашему виду свежесть и выразительность, тогда как неудачно выщипанные могут испортить даже самые гармоничные черты лица. Поэтому экспертки из бровей Джоуи Хили, Анастасия Соаре и Тоня Крукс поделились лучшими советами по уходу за ними.

Конечно, для того, чтобы брови выглядели идеально, стоит посещать профессиональных бровистов. Однако нежелательные волоски растут гораздо быстрее, чем всем бы хотелось, поэтому без домашнего ухода добиться желаемого результата невозможно.

Перед тем, как перейти к выщипыванию нужно понять какие именно волоски лишние. На первый взгляд кажется, что это сделать очень легко, однако если у вас достаточно густые и непослушные брови, то сначала стоит подрезать слишком длинные волоски.

Как правильно подстричь брови, чтобы они выглядели натурально

Очистите кожу

Очистка кожи поможет удалить накопление продуктов, таких как солнцезащитный крем и гель для бровей, которые могут влиять на то, как волоски лежат сами по себе.

Выберите правильные инструменты

Если подстригать короткие волоски с помощью грубых инструментов, то есть обычных ножниц, можно легко переусердствовать.

Используйте специальные ножницы для подстригания бровей. Следите за тем, чтобы они были максимально острыми.

Расчешите брови

Очень часто женщины зачесывают брови вверх и подстригают под прямым углом, но так поступать не стоит. Это может привести к тому, что когда волосы вернутся в обычное положение, то вы увидите залысины.

Расчешите внутреннюю часть бровей вверх, а их середину и кончик в направлении виска.

Подстригайте по одному волоску под правильным углом

Ни в коем случае не делайте прямой срез. Подстригайте по одному волоску, которые слишком длинные по сравнению со всеми остальными, под максимальным углом. Заостренный кончик сохранит их естественный вид

Выщипывание

После этого возьмите пинцет и удалите любые волоски, растущие за пределом желаемой формы бровей.

Советы

Подстригать брови следует ввиду того, насколько быстро растут ваши волосы. Как правило, женщины делают это в среднем раз в неделю;

Не используйте увеличительное зеркало во время подстригания бровей, ведь оно может исказить ваше восприятие, из-за чего вы сделаете волоски слишком короткими;

Каждому человеку больше всего подходит его натуральная форма бровей, поэтому старайтесь не менять ее с помощью выщипывания.

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