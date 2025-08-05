Как превратить белое платье из летнего наряда в осенний: простой прием

Легкое белое платье считается чуть ли не непременным атрибутом летнего гардероба любой модницы. Однако, его можно достаточно легко имплементировать и в осеннюю одежду – достаточно лишь правильно подобрать к нему обувь.

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Как пишет издание Who What Wear, вдохновение для осенних образов уже проникло в наши ленты в соцсетях. В частности, вполне осенний образ с белым платьем продемонстрировала модель Эльза Хоск. В своем Instagram она опубликовала фото, для которого позирует в шелковом белом платье бельевого стиля, белом платке на голове и тяжелых черных байкерских ботинках.

Такая обувь обеспечивает больше тепла, что актуально, когда проходит летняя жара. И она неожиданно удачно сочетается с контрастным по стилистике нежным платьем. Дополнить подобный образ можно как блейзером, так и джинсовой курткой. Кожаная косуха может делать этот ансамбль слишком сильно стилизованным, однако, и у подобного сочетания вполне могут найтись ценители.

Тренд на байкерские ботинки берет свое начало с прошлой зимы. Модные критики считают, что он останется с нами надолго. Поэтому такую пару советуют завести в своем гардеробе на будущую зиму и носить ее не только с белым платьем, но и использовать для других образов в самых разных стилях.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какая обувь будет модной осенью 2025 года.

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