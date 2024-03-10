Как получить ухоженное лицо с идеальным тоном: метод 'мороженого'

В мире, где красота и молодость ценятся очень, все больше людей ищут способы улучшить состояние своей кожи. Идеальный тон лица – это мечта многих, ведь он свидетельствует о здоровье, сиянии и свежести.

Важно правильно ухаживать за кожей, чтобы она была здоровой, сияющей и с идеальным тоном. Однако зрительно улучшить ее состояние можно и с помощью лайфхака для макияжа, которым поделились Glam.

Женщины ищут все новые способы сделать макияж более естественным и качественным, тратя на него минимум времени. Одним из лайфхаков, который поможет добиться результата, является метод под названием "мороженое", который недавно стал вирусным в TikTok. Этот способ мгновенно подтянет ваше лицо, выделит скулы и не займет более 5 минут.

Название этого лайфхака может показаться странным, но не переживайте, сладости в макияже никто использовать не собирается. Метод называется "мороженое", потому что при нанесении косметических средств узор будет напоминать неаполитанское мороженое, прежде чем вы его растушуете.

Для лайфхака "мороженое" вам понадобится:

Консиллер;

Кремовые румяна;

Сток для контуринга;

Кисточка для макияжа.

Сначала нанесите консилер тонким слоем по диагонали от угла лба к краю глаза. Затем прямо под этой линией сделайте такую же, только при помощи стика для контуринга. Далее линия из румян.

Все что нужно сделать дальше, это смешать все слои с помощью пушистой кисточки для макияжа. После того, как вы сделаете это на обеих сторонах лица, увидите на сколько подтянулось лицо.

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