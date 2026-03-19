Добавляют возраста: 2 цветов помады следует избегать после 40 лет

С возрастом даже небольшие изменения в макияже могут существенно влиять на внешний вид. Помада остается одним из самых простых способов освежить образ, но некоторые цвета могут иметь противоположный эффект.

Специалисты по красоте отмечают, что после 40 лет стоит внимательнее подходить к выбору оттенков, ведь определенные темные тона способны подчеркивать возрастные изменения. Чтобы избежать этого, специалисты рекомендуют отдавать предпочтение более светлым или средним оттенкам, которые отражают свет и создают иллюзию более полных губ.

Глубокий бордовый

Насыщенный бордовый цвет долгое время считался символом элегантности и смелого макияжа. Тем не менее, по словам экспертов из индустрии красоты, этот оттенок может подчеркивать текстуру кожи вокруг губ.

Визажисты объясняют, что темные бордовые тона привлекают внимание к мелким морщинкам и складкам у рта. С возрастом губы постепенно теряют естественный цвет и объем, поэтому слишком темная помада может сделать эти изменения более заметными. Вместо этого специалисты советуют выбирать более мягкие оттенки — например, розовые, персиковые, ягодные или малиновые, которые освежают цвет лица.

Темно-красный

Еще один оттенок, который, по мнению визажистов, может добавлять возраста — темно-красная помада. Хотя этот цвет периодически возвращается в моду, он не всегда подходит для зрелых черт лица.

Эксперты объясняют, что очень темные красные тона поглощают свет, из-за чего губы могут выглядеть более узкими, чем есть на самом деле. Такой эффект визуально делает лицо старше.

